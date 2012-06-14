Gül, Semra Özal'la görüşecek

ANKARA - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, DDK'nın 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümüyle ilgili raporunu açıklamasının ardından kendisinden randevu isteyen eşi

Semra Özal

ile görüşeceği bildirildi. Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanı Ahmet Sever'in AA muhabirine verdiği bilgiye göre, Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın eşi

Semra Özal

'ın görüşme talebi Cumhurbaşkanlığı'na bugün iletildi.



Gül'ün görüşme talebini kabul ettiğini söyleyen Sever, görüşmenin yapılacağı yer ve tarihin henüz kesinleşmediğini kaydetti.

