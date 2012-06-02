Diyarbakır'da faaliyet gösteren bir grup sivil toplum kuruluşu ortak açıklama yaparak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Diyarbakır'a gerçekleştireceği ziyaretten duydukları memnuniyeti belirtti.

Gönül Köprüsü Derneği Şube Başkanı Tuncer, aralarında İlim Yayma Cemiyeti, Diyarbakır ve Değerlerini Koruma Derneği, Evrensel Barış ve Kardeşlik Hareketi, Doğu ve Batı Kardeşlik Platformu, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Diyarbakır Şubesi'nin de yer aldığı sivil toplum kuruluşları adına yaptığı yazılı açıklamada, 2002 yılından bu yana gerek demokratikleşme, gerek sosyal devlet anlayışının güçlenmesi, gerekse de kalkınma alanında gerçekleştirilen reformların takdire şayan olduğunu, Kürt dilinin önündeki engellerin birer birer ortadan kaldırılması, TRT-6'da ana dilde yayınların başlaması ve kültürel alandaki diğer gelişmelerin bölge halkında ciddi heyecan yarattığını belirtti.

Sosyal ve ekonomik atılımların geleceğe dair umutları güçlendirdiğini kaydeden Tuncer, açıklamasında şu ifadelere yer verdi.

''Gelişme, kalkınma ve demokratikleşme çabaları ile barış ve kardeşliğe yoğun ihtiyaç duyduğumuz bir dönemde Başbakanımızın Diyarbakır'a gelişi, umut ve beklentilerimizi güçlendirmiştir. Özellikle Kürt sorunu konusunda ret ve inkar politikalarının ortadan kaldırılması ve asimilasyoncu zihniyetin terk edilmesi önemli bir milat olmuştur. Sayın Başbakanımıza bu çaba ve atılımlarından ötürü teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda çabaların devamını da güçlü bir beklenti olarak dile getirmek istiyoruz. Çünkü yakın zamanda temeli atılan Silvan Barajı, duble yollar, havaalanının büyütülmesi, kent içi köprülü kavşaklar ve çevre yolu gibi çalışmaların ivedilikle bitirilmesi kentte işsizliğin sona ermesini sağlayacaktır. Demokratik açılım sürecinin devam etmesi diğer bir beklentimiz. Umut ediyor ve inanıyoruz ki; 74 milyon insanın kardeşliğini esas alan 'Milli Birlik ve Beraberlik' projesi huzur ve barışı beraberinde getirecektir. Bu duygu ve düşüncelerle sayın Başbakanımıza bir kez daha 'hoş geldiniz' diyor, bu ziyaretin hayırlara vesile olmasını diliyoruz.''