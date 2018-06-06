Göçmenleri kaçırmak için alüminyum folyoya sardılar

ANKARA

Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Pendik Ro-Ro Limanı'nda bir tırın dorsesinde alüminyum folyoya sarılarak kaçırılmaya çalışılan Irak uyruklu 7 kaçak göçmenin yakalandığı bildirildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İtalya'ya gitmek üzere Pendik Limanı Ro-Ro sahasına gelen ve gümrüğe plastik oto parçası yüklü olduğu bildirilen bir tır, İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin şüphesi üzerine x-ray cihazından geçirildi.

Yapılan tarama sonucu yükle uygun olmayan şüpheli yoğunluk tespit edilen tır, detaylı arama için hangara yönlendirildi.

Dorsede yapılan aramada, yükün arka tarafında x-ray taramasından kaçabilmek amacıyla alüminyum folyoyla kaplanmış birilerinin bulunduğu görüldü. Irak uyruklu olduğu tespit edilen 7 kişi dorseden indirilerek İstanbul Gümrük Muhafaza ekiplerince gözaltına alındı.

Aracın şoförü E.M ve 7 kaçak göçmen hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.