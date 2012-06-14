Gitti rantiye, geldi şantiye

AMASYA

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, ''Ferhat nasıl Şirin'i için dağları delmişse bizler de milletimizi, doğuyla batıyı, kuzeyle güneyi birbiriyle buluşturmak için bölünmüş yollarla her yeri donattık. Bu iktidar döneminde rantiye devri bitti, şantiye devri geldi'' dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Amasya'ya gelen Bakan Yıldırım, ilk olarak Vali Abdil Celil Öz'ü makamında ziyaret etti. Valilik ziyaretinin ardından Yıldırım, yapımı tamamlanan Ziyaret beldesi köprülü kavşağının açılış törenine katıldı.

Amasya'nın güzellikleri kadar aşıklarıyla da meşhur olduğunu hatırlatan Yıldırım, ''Vur kazmayı dağa Ferhat, çoğu gitti azı kaldı diyerek başladığımız birçok ulaşım projemizde bize feyz veren Ferhat, Amasya'nın bağrından çıkmıştır. Ferhat nasıl Şirin'i için dağları delmişse bizler de milletimizi, doğuyla batıyı, kuzeyle güneyi birbiriyle buluşturmak için bölünmüş yollarla her yeri donattık, yolları böldük, gönülleri, hayatları, milleti birleştirdik'' diye konuştu. Amasya'da bölünmüş yolu 245 kilometreye çıkardıklarını belirten Bakan Yıldırım, şöyle devam etti:

''Biz göreve başladığımızda ülkede 6 vilayetimiz bölünmüş yolla birbirine bağlanıyordu. Şu anda 74 vilayet bölünmüş yolla birbirine bağlanıyor. 6 nerede, 74 nerede?. 'Durmak yok yola devam' diyoruz. Sıra Amasya'yı da ilgilendiren çevre yolunda. Harşena Dağı'nı da dize getireceğiz. Böğrüne kazmayı vurduk. Amasya'yı Harşena Dağı'nın esaretinden kurtarıyoruz. 3 bin 950 şantiyede çalışıyoruz. Bu iktidar döneminde rantiye devri bitti, şantiye devri geldi.''