Genelkurmaydan CHP'li Aygün'e yanıt

TBMM - Genelkurmay Başkanlığı, CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'ün, ''Dersim'' belgelerinin, arşiv tarama, tasnif ve elektronik ortama aktarılması çalışmasına akademisyen, araştırmacı ve yazarlardan oluşan bir grup ile katılma talebine içeren başvurusunu yanıtladı.



Genelkurmay Başkanlığı'ndan Aygün'e gönderilen yazıda şöyle denildi:

''Genelkurmay ATASE Daire Başkanlığı arşivinde Dersim olaylarına ilişkin tasnif faaliyeti planlı bir şekilde yürütülmektedir. Tasnifi tamamlanan belgeler, TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanlığı'na da gönderilmektedir. Ayrıca Dersim belgeleri, tasnifini müteakip yerli ve yabancı araştırmacıların hizmetine sunulacaktır.

Bu itibarla, Dersim belgelerinin araştırmacıların hizmetine sunulması sonrasında listede yer alan akademisyen, araştırmacı ve yazar grubuyla birlikte arşivimize gelerek, ilgili Bakanlar Kurulu kararı gereği araştırma yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.''