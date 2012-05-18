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Genelkurmay'dan '51 No'lu DVD' açıklaması

Genelkurmay Başkanlığı'ndan gelen yazıda, kurumlarındaki 51 No'lu DVD'nin savcılık tarafından kendilerine gönderilen kopya olduğu belirtildi

Genelkurmay'dan '51 No'lu DVD' açıklaması

Genelkurmay Başkanlığı'ndan gelen yazıda, kurumlarındaki 51 No'lu DVD'nin savcılık tarafından kendilerine gönderilen kopya olduğu belirtildi

18 Mayıs 2012 Cuma 14:52
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Genelkurmay'dan '51 No'lu DVD' açıklaması
İSTANBUL - ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' ve birinci ''Ergenekon'' davalarının ikinci ''Ergenekon'' davasıyla birleştirilmesinin ardından, eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, CHP milletvekilleri Mustafa Balbay ve Mehmet Haberal ile emekli Tuğgeneral Veli Küçük'ün de aralarında bulunduğu 61'i tutuklu 256 sanıklı davanın 184. duruşması başladı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde oluşturulan salonda görülen duruşmaya, CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, emekli Orgeneral Hurşit Tolon, emekli Tuğgeneral Veli Küçük, eski Özel Harekat Dairesi Başkanvekili İbrahim Şahin, gazeteci Tuncay Özkan ve İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in de aralarında bulunduğu 46 tutuklu sanık katıldı.
Bu arada, Genelkurmay Başkanlığı Askeri Savcılığı tarafından mahkemeye gönderilen yazıda, kurumlarında yer alan 51 No'lu DVD'nin, ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliği tarafından kendilerine gönderilen ve tutuklu sanıklardan emekli Albay Levent Göktaş'ın avukatlık bürosunda yapılan aramalarda ele geçirildiği iddia edilen 51 No'lu DVD'nin kopyası olduğu belirtildi.
Yazıda, DVD'nin kapalı zarf içinde kurye ile gönderildiği kaydedildi.
Adli emanette bulunan 51 No'lu DVD'nin aslının kırık olduğu belirtilmişti.

AA

Son Güncelleme: 18.05.2012 06:52
Anahtar Kelimeler:
Genelkurmay
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