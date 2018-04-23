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Genelkurmaydan 23 Nisan'a özel afiş

Genelkurmay Başkanlığınca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için şehit çocuklarının da yer aldığı özel afiş hazırlandı.

Genelkurmaydan 23 Nisan'a özel afiş

Genelkurmay Başkanlığınca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için şehit çocuklarının da yer aldığı özel afiş hazırlandı.

23 Nisan 2018 Pazartesi 11:17
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Genelkurmaydan 23 Nisan'a özel afiş

ANKARA - Genelkurmay Başkanlığı23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için şehit çocuklarının da yer aldığı özel afiş hazırladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için hazırlanan özel afiş, Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde paylaşıldı.

Afişte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı ile "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun." ifadesi yer aldı.

Genelkurmay Başkanlığının logosu ve Türk bayrağının da kullanıldığı görselde, şehit çocuklarının fotoğraflarına yer verildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Genelkurmayönce Vatan23 Nisan
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