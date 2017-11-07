GAZİLER SAYGI BEKLİYOR

Sabah Gazetesi’nde 1 Kasım günü Engin Ardıç imzalı gazileri aşağılayan, hakaret eden bir yazı yayınlandı. Ertesi gün de gaziler Sabah Gazetesi önünde toplanıp, yazarı kınadılar Sabah Gazetesi’ne siyah çelenk bıraktılar.

Gaziler niçin bu kadar öfkeli idiler?

Çünkü Engin Ardıç artık Kurtuluş Savaşı’na katılan kimsenin kalmadığını hesap ederek Kalpaklı Madalyalı insanları hemen sahtekarlıkla, şaklabanlıkla suçlamış.

E.Ardıç yazısında; “Bu adamlar hangi savaşlara katıldılar da malul gazi oldular?” diye sormuş ve “Kore’nin hatta Kıbrıs’ın kalpakla, Cumhuriyetle ve bayramıyla ne ilgisi var?” diye devam etmiş. Ardından da Cumhuriyet Bayramı’nda gördüğü gazilerin şaklaban olduğuna hemen karar verivermiş.

Büyük infial duyan emekli subay ve astsubaylarla gaziler, malul gaziler ve şehit aileleri 2 Kasım günü saat 14:00’te Balmumcu’da Sabah Gazetesi önünde toplandılar.

Muharip Gaziler Derneği Sirkeci Şube Başkanı Kıbrıs Gazetesi E.Alb. Ahmet Kendigel gazi üniforması ile aşağıdaki basın bildirisini okudu.

BASIN DUYURUSU

KAMUOYUNUN DİKKATİNE!

01.11.2017 tarihli Sabah Gazetesi’nde Engin Ardıç, imzalı bir köşe yazısında tüm gazileri aşağılayan bir yazı yer almıştır.

Bu müptezel şahıs yazısında devletin kanunlarla “GAZİ” statüsüne eriştirdiği vatan kahramanlarına sahtekâr, düzenbaz, yalancı, dolandıran, aldatıcı ve uyduruk anlamına gelen herkes tarafından da anlaşılmasın diye İngilizce bir terim olan “FEYK” ifadesini kullanmıştır.

Anlaşıldığı kadarı ile Engin Ardıç, gazinin kim olduğunu, nasıl gazi olunduğunu ve gazilerin kıyafeti konularında ya bilgisiz, ya da art niyetlidir.

Gaziyi onun adına ben tarif edeyim; Bir muharebeye girip sağ ve muzaffer şekilde dönenlere verilen ünvandır. Kolu, bacağı kopmuş, herhangi bir uzvunu kaybetmiş olan gazilere Malûl Gazi sağlam olanlarına da Muharip Gazi denir.

Bu arada sonunda 15 Temmuz Gazilerini de örnek vererek bizler ile o gaziler arasında ayrım yapmaktadır.

Yüce Devletimiz ve Aziz Milletimiz şehit ve gazilerine son derece duyarlı olup, her zaman sahip çıkmaktadır. Art niyetli olduğundan şüphe duymadığımız Ardıç’ın bu ifadeleri ile devlet düşmanlarını ve bunların arkasındaki emperyalist güçleri cesaretlendirdiğinden şüphemiz yoktur.

Devletimizin yetkililerini ve Cumhuriyet Savcılarını bu kişi hakkında gereğinin yapılması konusunda göreve davet ediyoruz ve Engin Ardıç’ı kınıyoruz.

Gazileri ancak vatan hainleri küçümser ve hakaret eder.

Saygıyla duyurulur.

Ahmet KENDİGEL

Başkan

Daha sonra Harp Malulü Şehit Dul ve Yetimleri Derneği’nin İstanbul Avrupa Yakası Şube Başkanı Önder Çelik ile Anadolu Yakası Şube Başkanı Oktay Kaya (ikisi de terör gazisi) ile Gazetemiz yazarlarından E.Tümg. Kıbrıs Gazisi Cumhur Evcil, Engin Ardıç’ı kınayan konuşmalar yaptılar.

Tekerlekli sandalye ile gelen, bostanla yürüyebilen gaziler arasında hanım gaziler de vardı.

Daha sonra Sabah Gazetesi’ne gaziler beraberlerinde getirdikleri siyah çelengi bırakırken Engin Ardıç’ı toplu olarak protesto ettiler.

Gazetemiz yazarlarından E.Tümg. Cumhur EVCİL; gaziliğin toplumumuzdaki şerefli ve yüce anlamı ile bağdaşmayan, sokak ağzı ve de cehalet kokan yazının sahibi hakkında suç duyurusunda bulunmanın ötesinde Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Basın kuruluşlarına da şikayet edileceğini bildirdi. Sabah gibi Türk basınında önemli bir yeri olan gazete sorumlularının da bu münasebetsizliğe kayıtsız kalmayacaklarını beklediklerini ve ayrıca gece gündüz, her yerde ve her zaman, düşmanlarımızın ve bölücü terör örgütlerinin korkulu rüyası kahraman ve yiğit Mehmetleri, güvenlik kuvvetleri ve korucularımızı Engin Ardıç gibilerin sapık düşüncelerinden korumak için halkımızın da desteğine ihtiyaç olduğunu belirtti.