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Gaziantep'te hayatını kaybedenlerin sayısı 50'ye yükseldi

Gaziantep Valiliği, terör saldırısında yaşamını yitirenlerin sayısının 50'ye yükseldiğini bildirdi.

Gaziantep'te hayatını kaybedenlerin sayısı 50'ye yükseldi

Gaziantep Valiliği, terör saldırısında yaşamını yitirenlerin sayısının 50'ye yükseldiğini bildirdi.

21 Ağustos 2016 Pazar 12:24
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Gaziantep'te hayatını kaybedenlerin sayısı 50'ye yükseldi
GAZİANTEP

Gaziantep Valiliği, terör saldırısında yaşamını yitirenlerin sayısının 50'ye yükseldiğini bildirdi.

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde 20 Ağustos 2016 Cumartesi günü gerçekleştirilen bombalı terör saldırısında bugün itibarıyla 50 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir" ifadesi kullanıldı.

Olayda yaralananların çeşitli hastanelerdeki tedavilerinin devam ettiği belirtilen açıklamada, "Düzenlenen menfur terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Haince düzenlenen saldırı ve bu saldırıyı yapanları bir kez daha lanetle kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı: Olay yerinde bir adet parçalanmış canlı bomba yeleği elde edilmiştir
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından, yapılan yazılı açıklamada, 20 Ağustos 2016 Cumartesi günü saat 22.50'de Şahinbey ilçesi Beybahçe Mahallesi'nde yapılan bir düğüne canlı bombayla düzenlenen terör saldırısında 50 vatandaşın hayatını kaybettiği belirtildi.

Başsavcılığın görevlendirme yaptığı belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Olaydan sonra Cumhuriyet Başsavcılığımızca 2 cumhuriyet başsavcı vekili, 4 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup, olay yeriyle ilgili polisle birlikte inceleme başlatılmış, olay yerinde bir adet parçalanmış canlı bomba yeleği elde edilmiştir. Ölenlerin otopsi işlemleri sonuçlandırılarak kimliği tespit edilenler ailelerine teslim edilmeye başlanmıştır. Olayın fail veya failleri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca yoğun bir çalışma yapıldığı, birtakım bilgi ve bulgulara ulaşıldığı, fail veya failler hakkında bir kanaat oluştuğu ancak soruşturmanın selameti açısından bu husustaki bilgilerin netleşmesi halinde kamuoyuyla paylaşılacaktır."

Açıklamada, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmaların büyük bir titizlikle sürdürüldüğü, soruşturmanın sonucu ve safahatı hakkında ayrıca ilgi verileceği kaydedildi.

Saldırının gerçekleştiği sokak ve çevresinde hasar tespit çalışmalarına başlandı
Öte yandan, Şahinbey ilçesine bağlı Akdere Mahallesi'ndeki terör saldırısıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Patlama nedeniyle çevredeki çok sayıda ev ve iş yerinde hasar oluştu. 

Olayın gerçekleştiği sokak ve çevresinde incelemelerini titizlikle yürüten polis ekipleri, hasar oluşan yapı ve araçlarla ilgili vatandaşlarla görüşüp notlar aldı.

AA

Son Güncelleme: 21.08.2016 12:24
Anahtar Kelimeler:
GaziantepTerör - Önce Vatan Gazetesi
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