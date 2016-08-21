Gaziantep saldırısında hayatını kaybeden 37 kişinin cenazesi defnedildi

GAZİANTEP

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde düğündeki terör saldırısında yaşamını yitiren 50 kişiden 37'sinin cenazesi toprağa verildi.

Adli Tıp Kurumunda otopsi işlemi tamamlananların cenazeleri, ailelerine teslim edildi. Yeşilkent Mezarlığı Camisine getirilen cenazeler için helallik alındı ve dua edildi.

Diyanet İşleri Başkanı Başdanışmanı Abdurrezzak Ateş ve İl Müftüsü Çelik tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından 37 kişinin cenazesi toprağa verildi. Adli Tıp Kurumu morgundaki 13 kişinin cenazesi ise otopsi işleminin ardından toprağa verilecek.

Bu arada cenaze namazının kılındığı camide bulunan gruptakilerden bazıları, polislerin olduğu alana pet şişe attı.

Öte yandan bazı tabutların üzerine terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçalarının asılması üzerine namazı kıldıran din görevlileri, "Burası ibadet alanı" diyerek uyarıda bulundu ve bezleri kaldırttı.