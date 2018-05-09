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GAZETEMİZE ÖDÜL

Uluslararası Diplomatlar Birliğinin her yıl geleneksel hale getirmeyi planladığı Sanata ve Sanatçıya Onur Ödülleri Gecesi’nde gazetemiz ödüle layık görüldü.

GAZETEMİZE ÖDÜL

Uluslararası Diplomatlar Birliğinin her yıl geleneksel hale getirmeyi planladığı Sanata ve Sanatçıya Onur Ödülleri Gecesi’nde gazetemiz ödüle layık görüldü.

09 Mayıs 2018 Çarşamba 19:32
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GAZETEMİZE ÖDÜL

İSTANBUL - Uluslararası Diplomatlar Birliğinin her yıl geleneksel hale getirmeyi planladığı Sanata ve Sanatçıya Onur Ödülleri Gecesi’nde gazetemiz ödüle layık görüldü.

Günay Restaurant’ta gerçekleştirilen ve sevilen sanatçı Ekin’in 25.Sanat Yılı Onur Ödülü aldığı gecenin sunuculuğunu Şebnem Schaefer ve Okan Karaca üstendi. Gazetemiz Magazin yazarı Habib Babar, ‘Sanata ve Sanatçıya destek veren Yılın başarılı magazin yazarı’ ödülüne layık görüldü. Ödülünü Sanatçı Ekin’in elinden aldı.15’inci ödülünü almanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren ünlü gazeteci Babar, ‘Beni böyle güzel bir ödüle layık gördüğünüz için çok teşekkürler. İyi ki Önce Vatan ailesindenim’ dedi.

İş, Müzik,Sinema, sanat, podyum ve medya dünyasından birçok ünlü ismin katıldığı gecede Akademi Prodüksiyon Sahibi Rahmi Akkuş,Bulmacalar Kralı Celal Kodamanoğlu, Sözcü Gazetesi Kültür Sanat Müdürü,Yönetmen Samet Akkuş, Cesim Demirbey, Selçuk Ural, Selahattin Alpay, Kahtalı Mıçı gibi birçok ünlü isim de ödüle layık görüldü. geceye Selçuk Ural, Ayhan Aşan da şarkılarıyla renk kattılar.

Önce Vatan Gazetesi

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Habib BabarÖnce Vatan Gazetesiödül
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