G20 Zirvesi başladı

STRELNA - İki gün sürecek zirvede dünyanın en gelişmiş 20 ülkesinin liderleri, vergi reformları başta olmak üzere diğer ekonomik konuları görüşecek. G20'de resmi gündemin dışında, Suriye konusunun da geniş yer bulması bekleniyor.



Zirve, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in G20 liderlerini Konstantinovskiy Sarayı girişinde tek tek karşılamasıyla resmen başlamış oldu.



G20 zirvesi Petersburg şehir merkezinin yaklaşık 20 kilometre dışında Fin Körfezi’nin güney kıyısındaki Strelna kasabasında düzenleniyor.



Strelna kasabasında G20 süresince üç bin basın mensubunun yanı sıra yaklaşık 8 bin güvenlik görevlisi ve 20 ülkenin delegasyonu görev yapacak.



Putin tarafından karşılandı



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın Petersburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere, Konstantinovsky Sarayı’na geldi.



Başbakan Erdoğan, Putin ile tokalaştıktan sonra, G20 Liderler Zirvesi kapsamında oturumların düzenleneceği saray binasına geçti.



