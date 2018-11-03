Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 19°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
ALTIN
214.594
DOLAR
5.4213
STERLİN
7.0241
EURO
6.1723
Furkan Bayraktar'dan Sosyal Destek
Furkan Bayraktar'dan Sosyal Destek
Eryaman Stadı'nın, MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçına yetiştirilmesi planlanıyor
Eryaman Stadı'nın, MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçına...
Ampute milliler yarı finalde
Ampute milliler yarı finalde
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu
Sultangazi'de imalathane yangını
Sultangazi'de imalathane yangını

Furkan Bayraktar'dan Sosyal Destek

Sosyal medyada ve özellikle İnstagram'da adını duyurmayı başaran Furkan Bayraktar, Instagram'daki büyük kitlesi sayesinde durumu olmayan yardıma muhtaç insanlara elini uzattı.

Furkan Bayraktar'dan Sosyal Destek

Sosyal medyada ve özellikle İnstagram'da adını duyurmayı başaran Furkan Bayraktar, Instagram'daki büyük kitlesi sayesinde durumu olmayan yardıma muhtaç insanlara elini uzattı.

03 Kasım 2018 Cumartesi 13:13
0 Okunma
Furkan Bayraktar'dan Sosyal Destek

TRABZON- Günümüzde sosyal medyada yaptığı mizah içerikli videolarıyla binlerce ve milyonlarca izlenmeye sahip olan sosyal medyada büyük bir ilgi toplayan yurt içinde -yurt dışında da büyük bir kitleye sahip ve fenomen yolunda ilerleyen Furkan Bayraktar, bu sefer de sosyal medyada yardıma muhtaç insanlara elini uzatarak yardım kampanyası düzenledi. 

Yardıma ihtiyacı olan kardeşlerimize kitap ve kıyafet yardımı eden Furkan, "İleriki zamanlarda yardım desteğine göre bir okula da yardım bağışı yapmayı düşünüyorum. Siz de benim bağış yapmama yardımcı olabilmek için Instagram da furkanbayraktaroffical hesabımdan hem destek verebilir hem de yardımıma ortak olabilirsiniz" şeklinde konuştu. 

Haber: Elif Günay

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Furkan BayraktarBağışOsyal MedyadaFurkanbayraktarofficalInstagramFenomenElif Günay
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kaşıkçı cinayeti üstü örtülebilecek bir mesele değildir
Kaşıkçı cinayeti üstü örtülebilecek bir mesele değildir
Ellerini ovuşturanlar hüsrana uğradı
Ellerini ovuşturanlar hüsrana uğradı
Soruşturma uluslararası hukuka göre yürütülüyor
Soruşturma uluslararası hukuka göre yürütülüyor
İDLİB’TE İŞLEM TAMAM MI?
İDLİB’TE İŞLEM TAMAM MI?
KAŞIKÇI KİMİN KURBANI?
KAŞIKÇI KİMİN KURBANI?
"İzmir'de yapılaşmanın yüzde 45'i çok kötü"
"İzmir'de yapılaşmanın yüzde 45'i çok kötü"
“SURİYE’NİN TEK DOSTU TÜRKİYE’DİR”
“SURİYE’NİN TEK DOSTU TÜRKİYE’DİR”
Milli Savunma Bakanı Akar: Son 45 günde 366 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanı Akar: Son 45 günde 366 terörist etkisiz hale getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu ülkede bundan sonra Türk lirası geçer
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu ülkede bundan sonra Türk lirası geçer

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ