Furkan Bayraktar'dan Sosyal Destek

TRABZON- Günümüzde sosyal medyada yaptığı mizah içerikli videolarıyla binlerce ve milyonlarca izlenmeye sahip olan sosyal medyada büyük bir ilgi toplayan yurt içinde -yurt dışında da büyük bir kitleye sahip ve fenomen yolunda ilerleyen Furkan Bayraktar, bu sefer de sosyal medyada yardıma muhtaç insanlara elini uzatarak yardım kampanyası düzenledi.

Yardıma ihtiyacı olan kardeşlerimize kitap ve kıyafet yardımı eden Furkan, "İleriki zamanlarda yardım desteğine göre bir okula da yardım bağışı yapmayı düşünüyorum. Siz de benim bağış yapmama yardımcı olabilmek için Instagram da furkanbayraktaroffical hesabımdan hem destek verebilir hem de yardımıma ortak olabilirsiniz" şeklinde konuştu.

Haber: Elif Günay