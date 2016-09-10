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Fırat Kalkanı Harekatı Türkiye'nin kararlılığını kanıtladı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Fırat Kalkanı Harekatı, Türkiye'nin uluslararası aktörlerin desteği olsun olmasın DAEŞ'i yenmek ve yok etmekteki ciddiyetini ve kararlılığını kanıtlamıştır." dedi.

Fırat Kalkanı Harekatı Türkiye'nin kararlılığını kanıtladı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Fırat Kalkanı Harekatı, Türkiye'nin uluslararası aktörlerin desteği olsun olmasın DAEŞ'i yenmek ve yok etmekteki ciddiyetini ve kararlılığını kanıtlamıştır." dedi.

10 Eylül 2016 Cumartesi 14:29
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Fırat Kalkanı Harekatı Türkiye'nin kararlılığını kanıtladı
ANKARA

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, Daily Sabah gazetesi için kaleme aldığı "G20 ve jeopolitik duruş" başlıklı makalesinde, Çin'in Hangcou kentinde düzenlenen 11'inci G20 Zirvesi'nin dünyanın en büyük ekonomilerinin liderlerini küresel ekonomi ve iklim değişimi ile ilgili ağır bir gündem ile bir araya getirdiğine işaret etti. 

Zirvenin, terörle mücadele, sığınmacı krizi ve Suriye'de devam eden savaş gibi acil jeopolitik meselelerin ele alındığı bir yer işlevini gördüğünü kaydeden Kalın, jeopolitik duruş ve manevraların bu tür toplantıların temel özelliklerinden biri olduğunu, bu zirvenin de istisna olmadığını vurguladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 24 Ağustos'ta başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı'nın Türkiye'nin Suriye sınırını DAEŞ'ten temizlediğini ve Azez-Cerablus kentleri arasında yaşayan binlerce Suriyeliye soluk aldırdığının belirten Kalın, harekatın son 2 yılda çok sayıda yenilgi alan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) için de önemli bir askeri zafer ve moral kaynağı olduğunu ifade etti.

"Fırat Kalkanı Harekatı, Türkiye'nin uluslararası aktörlerin desteği olsun olmasın DAEŞ'i yenmek ve yok etmekteki ciddiyetini ve kararlılığını kanıtlamıştır. Askeri yönünün yanında harekatın diplomatik ve siyasi başarısı da not edilmelidir. Türkiye'nin Rusya ve İran ile daha yakın ilişkiler geliştirme çabaları Suriye'deki son askeri faaliyetlerine olan desteğe zemin hazırlamıştır. Türkiye'nin sınırı boyunca kendini savunma hakkını kullandığı vurgulanmalıdır ayrıca Türkiye, sahada çatışmalara mahal vermemek için askeri operasyonlarını ilgili taraflarla koordineli şekilde yürütmektedir." bilgisini veren Kalın, birçok açıdan önemli olsa da bu zaferin Suriye bulmacasının tek bir parçası olduğuna dikkati çekti.

"Türkiye'nin Suriye'deki amacı açıktır"
Kalın, makalesini şu şekilde sonlandırdı:

"Türkiye'nin Suriye'deki amacı açıktır: ülkenin toprak bütünlüğünü korumak, etnik ya da mezhepsel çatışmalardan kaçınmak ve tüm Suriyelileri kapsayan meşru bir siyasi düzene geçişi desteklemek. PKK propagandasının aksine Türkiye, Suriye'de Kürtlerle savaşmıyor. Sadece kendini ve Suriyelileri PKK'nın Suriye kolu YPG'nin terör eylemlerinden koruyor. Bunu Suriye'nin Kürtlerine karşı bir savaş olarak sunmak düpedüz zalimliktir. Türkiye'nin Suriye, Irak ya da İran Kürtleriyle herhangi bir sorunu yoktur. Türkiye'nin meselesi nereden gelirse gelsin terör örgütleriyledir."

AA

Son Güncelleme: 10.09.2016 14:29
Anahtar Kelimeler:
FıratKalın - Önce Vatan Gazetesi
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