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FETÖ binası kadınlar için yaşam merkezi oldu

Bayburt'ta FETÖ'nün daha önce dershane ve yurt olarak kullandığı bina, kadınların spordan kültüre, eğitimden el sanatlarına, yöresel yemeklerden geleneksel Türk mutfağına eğitimler aldığı Aile Yaşam Merkezi olarak hizmet veriyor.

FETÖ binası kadınlar için yaşam merkezi oldu

Bayburt'ta FETÖ'nün daha önce dershane ve yurt olarak kullandığı bina, kadınların spordan kültüre, eğitimden el sanatlarına, yöresel yemeklerden geleneksel Türk mutfağına eğitimler aldığı Aile Yaşam Merkezi olarak hizmet veriyor.

13 Mart 2018 Salı 12:20
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FETÖ binası kadınlar için yaşam merkezi oldu

BAYBURT - Bayburt'ta, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerince daha önce dershane ve yurt olarak kullanılan bina, Bayburt Belediyesi bünyesinde kadınların spordan kültüre, eğitimden el sanatlarına, yöresel yemeklerden geleneksel Türk mutfağına kadar eğitimler aldığı Aile Yaşam Merkezi'ne dönüştürüldü.

Daha önce FETÖ'ye ait olan, ancak 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Bayburt Belediyesine devredilen Şeyhhayran Mahallesi Türkistan Caddesi üzerindeki 5 katlı bina, tadilatın ardından kadınların çeşitli alanlarda hizmet ve kurslar alabileceği bir komplekse dönüştü.

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, FETÖ'nün bir dönem milleti din adına kandırıp fitne ürettiği binanın, Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın talimatıyla artık Aile Yaşam Merkezi olarak hizmet verdiğini söyledi.

Memiş, Aile Yaşam Merkezi'ni ücretsiz olarak Bayburt'taki kadınların hizmetine sunduklarına dikkati çekerek, "Burasını Bayburt'ta yaşayan hanımlara ait bir mekan kılalım istedik. Yani buradaki hiçbir kurs faaliyetine gitmeden tamamen hanımlara ait bir yer olsun dedik. Örneğin bir hanım sabahleyin çocuğunu okula bıraktıktan sonra gelip bu mekanda çayını, kahvesini içip, simitini, ketesini, poğaçasını yiyebilir, kahvaltısını yapabilir. Öğlen tatilinde işinden çıkan bir hanım kardeşimiz gelip burada çay, kahve içebilir, gazetesini yada kitabını okuyup yorgunluğunu atarak yeniden işine gidebilir." diye konuştu.

"Merkezde kadınlara yönelik profesyonel kurslar veriliyor"

Bu tür faaliyetlerin dışında merkezde kadınlara yönelik profesyonel kurslar yürüttüklerine vurgu yapan Memiş, şöyle devam etti:

"Kuaförlük kursumuzda kursiyerlerimiz bu alanda eğitimler alıyor. Aşçılık kursumuzda öncelikle yöresel yemeklerimizi yapıyor ve öğreniyorlar. Biz de bu yemekleri satış yoluyla piyasaya sunuyoruz. El sanatları kursumuz ise el sanatları alanında kursiyerlerimize eğitimler veriyor. Yine kadınlarımız merkezimizde her gün 4 seans fitness yapabiliyor."

Memiş, bu tür kurs faaliyetlerinin dışında yine kadınlara yönelik uzman kişilerce hukuk danışmanlığı, yaşam koçluğu, sosyolog, psikolog ve uzman doktorlar ile vaizelerle bilgilendirmeler yapıldığını belirtti.

Merkez bünyesinde çocuklar ve engelliler için de düzenleme yapıldığını aktaran Memiş, hem engelli hem de diğer çocuklar için burada çocuk oyun alanı bulunduğunu, çocuklara yine bu alanlarda eğitim almış hocaların eşlik ettiğini kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Fetö BinasıÖnce Vatan Gazetesi
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