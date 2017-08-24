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FAKIBABA FINDIK FİYATLARINI AÇIKLADI

Bakan Fakıbaba'dan fındık fiyatı açıklaması Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, fındık fiyatları ile ilgili, "Fiyatımızı açıkladık ama dün borsanın 8,5 lira fiyat açıkladığını duyar duymaz olaya el koyduk ve şu anda da soruşturma halinde. Üreticiyi mağdur etmeyeceğiz." dedi.

FAKIBABA FINDIK FİYATLARINI AÇIKLADI

Bakan Fakıbaba'dan fındık fiyatı açıklaması Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, fındık fiyatları ile ilgili, "Fiyatımızı açıkladık ama dün borsanın 8,5 lira fiyat açıkladığını duyar duymaz olaya el koyduk ve şu anda da soruşturma halinde. Üreticiyi mağdur etmeyeceğiz." dedi.

24 Ağustos 2017 Perşembe 23:55
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FAKIBABA FINDIK FİYATLARINI AÇIKLADI

SİVAS Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen "Tarım sektörü değerlendirme toplantısı"na katıldı. Bakanlar Yılmaz ve Fakıbaba daha sonra Sivas Valisi Davut Gül'ü ziyaret ederek şeref defterini imzaladı. Ziyarette bir gazetecinin fındık fiyatlarıyla ilgili üreticilerin beklentisi olduğunu belirtmesi üzerine Fakıbaba, şöyle konuştu: "Biz fındık fiyatlarını saati saatine takip ediyorduk. Bu Ahmet Fakıbaba'nın vermiş olduğu bir karar değil, bu bir ekip olayı ama zamanında ve yerinde. Çünkü neydi? 420 bin ton 2016 rekoltesi vardı. Doğrudur, yükselme vardır rekoltede ama böyle 7-8 liraya kadar düşecek bir fiyatın olmaması gerekirdi. Bu bağlamda biz geçen sene vermiş olduğumuz leon fındıkta 10 lira, Giresun'da 10,5 lirayı verdik, çiftçilerimizin mağdur duruma düşmemesi için. Çünkü dünya rekoltesi 900 bin ton. Biz de artarken dünyada artmadı, olayı takip ediyoruz. O zaman belirleyici ihraç edici ülke kimdir, Türkiye'dir. Türkiye'nin bunun hakkını vermesi gerekirdi. Onun için fiyatımızı açıkladık ama dün borsanın 8,5 lira fiyat açıkladığını duyar duymaz olaya el koyduk ve şu anda da soruşturma halindedir. Hiç anlamasız, hiçbir dayanağı olmayan şekilde bir fiyat açıklaması. Normal fiyat, seyrinde devam ediyor. Biz alımlarımıza devam ediyoruz. Üreticiyi mağdur etmeyeceğiz. Allah'ın izniyle de üretici de mutlu olacaktır, alan da mutlu olacaktır. Biz demiyoruz ki alan mutsuz olsun. Her iki tarafın da kazandığı ama üreticinin mağdur edilmediği, tekelleştirilmeyen bir ortamı kurmak Tarım Bakanlığı olarak bizim görevimizdi. Biz de bunu yaptık diye düşünüyorum."AA

AA

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeFındık FiyatlarıFAKIBABABakanGiresun
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