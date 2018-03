Eurovision'da yedinci olduk

Azerbaycan'da yapılan 57. Eurovision Şarkı Yarışması İsveç'in güçlü sesi Loreen'in birinciliğiyle sonuçlandı. Rusya'nın Udmurtiya bölgesindeki bir köyden gelen ve ninelerden oluşan "Buranovskiye Babuşki" grubu ise ikinciliği elde etti. Üçüncülüğü Sırbistan temsilcisi Jelko Yoksimoviç'in göğüslediği yarışmada Türkiye temsilcisi Can Bonomo yedinci oldu. Başkent Bakü'de "Ateş Çiçeği" logosu ve "Ateşini Yak" sloganıyla düzenlenen Eurovision-2012'nin final gecesine yerel halkın ve yabancı misafirlerin ilgisi yoğundu. Hazar kıyısındaki Crystal Hall'da düzenlenen ve 42 ülkenin katıldığı yarışmada, iki yarı final serisinden sonra finale çıkmaya hak kazanan 20 ülke ile yarışma finaline doğrudan katılan İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya, Almanya ve ev sahibi Azerbaycan temsilcileri büyük finalde performanslarını sergiledi. Rekor oyla zafer Eurovision bahisçileri tarafından favori olarak gösterilen İsveç temsilcisi Loreen ve şarkısı "Euphoria" yarışmayı 18 ülkeden tam puan alarak 372 puanla bitirirken, komşusu Norveç'in temsilcisi Tooji ve şarkısı "Stay" 3 ülkeden toplam 7 puan alarak sonuncu oldu. Eurovision-2012'nin ülke elemelerinden itibaren finale kadar gelinen süreçte basın mensuplarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Rusya'nın sempatik nineleri "Buranovskiye Babuşki" ve şarkıları "Party For Everybody" sadece 1 ülkeden tam puan almasına rağmen 259 puanla ikinci olarak liderin 113 puan gerisinde kaldı. Türkiye'yi "Love Me Back" şarkısıyla temsil eden Can Bonomo, Sırbistan, Azerbaycan, Arnavutluk ve Estonya'nın ardından 112 puanla yedinci oldu.

Loreen: Kendimi boşlukta hissettim Eurovision Şarkı Yarışması'nın galibi Loreen, yeşil odada kendini boşlukta gibi hissettiğini ve zamanın durduğunu söyledi. Dansının ne anlama geldiğinin sorulması üzerine Loreen, dansının özgürlüğü tanımladığını belirterek ''Hiçbir kural yoktur, ne hissettiğinizi gösterir, ne olmak istersen ol' diye konuştu.

Hangi şehirde yapılacak tartışması

İsveçliler, 13 yıl aradan sonra yeniden Eurovision şarkı yarışmasını kazanmanın heyecanını yaşarken; gelecek yıl yarışmanın hangi kentte yapılacağı tartışması da şimdiden başladı. İsveç medyasındaki haberlerde, Stockholm'de Eurovision şarkı yarışmasının yapılacağı tarihlerde Dünya Buz hokeyi yarışmasının düzenleneceği hatırlatılırken, kentte bir tane büyük salon olduğu yenisinin yapılmasına hemen başlansa bile bitirilmesinin vakit alacağı ifade edildi. Bu gerekçelerle yarışmanın Stockholm yerine Göteborg ya da Malmö'de yapılabileceği tartışma konusu oldu.







Son Güncelleme: 27.05.2012 06:06