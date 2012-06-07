''Etik Platform'' geliyor

Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu, kamuda etik kültürünün güçlendirilmesi projesi kapsamında ''Etik Platform'' oluşturuyor.

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Daire Başkanı Osman Sağlam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Etik Kurulu olarak kanunun kendilerine verdiği görevler çerçevesinde Türkiye'de yolsuzluğun önlenmesi konusunda çalıştıklarını belirterek, etik kültürün yaygınlaştırılmasının görevleri arasında yer aldığını söyledi.

Kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelerde etik komisyonları bulunduğunu ifade eden Sağlam, bu komisyonların yeterince aktif olmadığını, yapacakları projelerle bu komisyonları etkin hale getirmeyi amaçladıklarını bildirdi.

Sağlam, 2007-2009 yılları arasında yapılan ''Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi''ndeki çalışmaların, sonuç raporlarındaki birtakım çıktıları, ''Kamuda Etik Kültürün Güçlendirilmesi Projesi'' kapsamında hayata geçirmeyi hedeflediklerini belirterek, ''Kamuda, medyada, okullarda ve sivil toplum örgütlerinde etik farkındalığı artırıcı çalışmalar olacak'' dedi.

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Proje Birimi'nden alınan bilgiye göre de, Kamuda Etik Kültürün Güçlendirilmesi Projesi çerçevesinde, ''Etik Platform'' kurulacak. Kamu ve özel sektör temsilcilerinin yanı sıra sivil toplum örgütü temsilcilerinin de bulunacağı platformda, etik konular ve etik sorunlar tartışılacak, değerlendirmeler ve tavsiyeler gerektiğinde kamuoyu ile paylaşılacak.