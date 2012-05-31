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Esed Suriye halkının iradesiyle gidecek

Davutoğlu, "Suriye Ulusal Konseyi ya da muhalefetine silahlı bir mücadele telkininde bulunmadık, bulunmayız" dedi

Esed Suriye halkının iradesiyle gidecek

Davutoğlu, "Suriye Ulusal Konseyi ya da muhalefetine silahlı bir mücadele telkininde bulunmadık, bulunmayız" dedi

31 Mayıs 2012 Perşembe 14:21
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Esed Suriye halkının iradesiyle gidecek
ANKARA - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, "Biz hiçbir zaman Suriye muhalefetine, Suriye Ulusal Konseyi ya da muhalefetine silahlı bir mücadele telkininde bulunmadık, bulunmayız" dedi.

Davutoğlu, bir televizyon kanalında, Suriye'deki durumla ilgili son değerlendirmelerinin sorulması üzerine, bu tür süreçlerde dönüm noktası niteliğinde olaylar yaşandığını, Hula katliamının da böyle bir dönüm noktası olduğunu söyledi.
Hula katliamına kadar 15 bini aşkın Suriyeli'nin öldürüldüğünü, 20 bin insanın kayıp olduğunun belirtildiğini ve milyonlarca insanın yerlerinden edildiğini ifade eder Davutoğlu, "Hule katliamı şunu ortaya koydu. Suriye'de kendi halkına karşı maalesef acımazsızca ağır silahlar kullanan bir rejim ve bu rejimin desteklediği bazı milisler var" dedi.
Davutoğlu, "Biz hiçbir zaman bölgemize dışarıdan bir müdahale olmasını istemeyiz, uluslararası bir sorun olmasını istemeyiz. Biz hiçbir zaman Suriye muhalefetine, Suriye Ulusal Konseyi ya da muhalefetine silahlı bir mücadele telkininde bulunmadık, bulunmayız. Hiçbir yerde de böyle bir yöntemimiz olmadı" diye konuştu.  
Esed'in nasıl gideceği yönündeki soruyu yanıtlarken Davutoğlu, "Esed Suriye halkının iradesiyle gidecek. Hep baştan beri söylediğimiz, Suriye halkının kendi kaderine ağırlığını koyması" dedi.
Bakan Davutoğlu, "Bölgede de Suriye'de de daha küçük birimlere doğru parçalanma şeklinde gidecek her siyasi gelişmenin karşısındayız" diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 31.05.2012 06:22
Anahtar Kelimeler:
Esed
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