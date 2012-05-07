Esed rejimi bitmiştir

ROMA - Başbakan Erdoğan, İtalyan "Corriere della Sera" gazetesinden Monica Ricci Sargentini'ye verdiği özel mülakatta, Suriye'deki son gelişmelerden, İsrail, Avrupa Birliği ve İtalya ile ilişkilerine, başörtüsü sorunundan, tutuklu gazetecilere kadar pek çok konudaki sorulara yanıt verdi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Esed rejimi bitti. Şu ana kadar sabrettik. Ama Suriye hükümeti sınırda aynı hataları yapmaya devam ederse bu, NATO'nun 5. maddesinde belirtilen bir sorun olacak" dedi.

NATO'nun 5. maddesindeki sorun

Suriye konusunda şu ana kadar sabırlı davrandıklarının altını çizen Başbakan Erdoğan, "Ama Suriye hükümeti, sınırda aynı hataları yapmaya devam ederse bu, NATO'nun 5. maddesinde belirtilen bir sorun haline gelir" uyarısında bulundu.

Esed'in Annan Planı'ndaki sözlerini yerine getirmediğini belirten Erdoğan, "BM Güvenlik Konseyi, ciddi kararlar almalı. AB dış gözlemci olarak kalmamalı. Askeri müdahaleyi düşünüyor muyum? Bu sadece Türkiye'nin sorunu değil. Güvenlik Konseyi, Arap Birliği'nin ortak adımları gerekmektedir" diye konuştu.

İsrail bize büyük hatalar yaptı

"İsrail, Türkiye'nin en önemli müttefikiydi. Ama bize karşı büyük hatalar yaptı" diyen Erdoğan, "Özür bekliyoruz, kurbanların ailelerine tazminat ve Gazze'deki ablukanın kalkması. Bugün Gazze'deki abluka kalkmış değil ve halen de bir çok kez bombalanmakta. Onlar bu koşulları yerine getirmediği sürece bizim ilişkilerimiz asla normalleşmeyecek" şeklinde konuştu.

Üyelik için her şeyi yapacağız

Ankara'nın bugün daha çok doğuya bakan bir konumda olduğunu ileri süren gazeteci Sargenti, "AB'ye katılım hırsına ne olduğu, bunu kapanmış bir konu olarak mı" gördüğü sorulan Erdoğan, "Hayır, kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil. AB üyesi olmak için her şeyi yapacağız" dedi.