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Erzurum, buz tuttu

Kar yağışının ardından etkisini artıran soğuk hava nedeniyle Erzurum’da şadırvanlar buz tuttu, çatılardan uzanan sarkıtların boyu 2 metreye ulaştı.

Erzurum, buz tuttu

Kar yağışının ardından etkisini artıran soğuk hava nedeniyle Erzurum’da şadırvanlar buz tuttu, çatılardan uzanan sarkıtların boyu 2 metreye ulaştı.

25 Kasım 2017 Cumartesi 12:49
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Erzurum, buz tuttu

Doğu Anadolu Bölgesi’nde, gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 15 derece ile Erzurum’da kaydedildi. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, soğuk havanın etkisini sürdürdüğü bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği, öğle saatlerinden itibaren Ardahan çevrelerinde, gece saatlerinden itibaren ise Erzurum, Erzincan ve Kars genelinin aralıklı ve hafif olarak kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bölgedeki kar kalınlıkları ise Erzurum’da 6, Kars’ta 7, Ardahan’da 4 santimetre olarak ölçüldü. Yetkililer, soğuk ve yağışlı havanın sebep olacağı buzlanma ve don olayları ile ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma ve tipi hadiseleri gibi konularda vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

Bölge genelinde gece ölçülen en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere, Erzurum’da 15, Kars, Ardahan ve Ağrı’da 14, Erzincan’da 6, Iğdır’da 4 derece olarak ölçüldü.

Önce Vatan Gazetesi

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