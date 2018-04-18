Erken Seçime Tepki

İSTANBUL- "Bahçeli’nin açıkladığı ve hükümette sözüm ona şaşkınlık yaratan erken seçim çıkışının tam bir Ali-Cengiz Oyunu olduğunu biliyoruz. Bahçeli’nin MHP’yi tasfiye edip, partiyi AK Parti trenine vagon haline getirme kararı aldığı günden bu yana kendisi iktidardan habersiz nefes dahi alamamaktadır. Aslında AK Parti erken seçime gitmeyi kesinlikle istememektedir zira koltuklarını kaybedeceklerinin farkındadırlar lakin geçen zaman içerisinde her türlü tek taraflı propaganda ve yanal yanlış söyleme rağmen ülke siyaseti ve ekonominin dibe doğru gitmesi karşısında oylarının giderek eridiğini görmüşler ve bu gidişle 2019 Kasımına kadar tamamen yok olacaklarının farkına varmışlardır.

Bu zamana kadar erken seçim yok demelerinden kaynaklıda tükürdüklerini yalamamak adına 2002 erken seçim çıkışı ile kendilerini iktidara getiren ve 2015-2016 seçim çıkışları ile kendilerine yine iktidar ve sözüm ona başkanlık yolunu açan Bahçeli’yi can simidi olarak kullanmışlardır.

Erken seçim gelecektir ve zafer Türkiye ile birlikte İYİ’lerin olacaktır. İYİ Parti tüm kadroları ile buna hazırdır. Seçim tarihi olarak olarak şahsi öngörüm ise 2018 Kasım ayıdır. Türkiye bu karanlık dehlizlerden aydınlığa çıkacak ve İYİ’lik tüm Türkiye sathında yükselecektir."

Haber: Elif GÜNAY