'Erdoğan'ın Rusya ziyareti normalleşme sürecine ivme kazandıracak'

AA
08 Ağustos 2016 Pazartesi 13:57
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ANKARA
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine, St. Petersburg şehrine bir ziyaret gerçekleştireceği belirtildi.
Ziyarette, iki liderin ilgili bakanlarla Türkiye-Rusya Federasyonu ilişkilerindeki mevcut durumu ele alacaklarına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İki ülke arasında başlatılan normalleşme sürecine ivme kazandırması beklenmektedir. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, ikili iş birliğinin yeniden üst seviyeye yükseltilmesinin yanı sıra güncel, bölgesel ve uluslararası konuların da ele alınması öngörülmektedir."
Son Güncelleme: 08.08.2016 16:36