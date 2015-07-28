Erdoğan'dan şehit askerin eşine taziye telefonu

ANKARA- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, bölücü terör örgütü tarafından şehit edilen Jandarma Astsubay Başçavuş İsmail Yavuz'un eşi Birsen Yavuz'u telefonla arayarak, başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Erdoğan, bu sabah telefonla aradığı Birsen Yavuz'a ülkenin güvenliği, halkın huzuru için yüksek bir vazife şuuruyla vatani görevini ifa ettiği sırada şehit düşen eşi İsmail Yavuz için Allah'tan rahmet niyaz ettiğini söyledi.