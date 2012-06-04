Erdoğan'a Davos için açık davet

İSTANBUL -

Davos

'ta yaşanan ''One Minute'' krizinin ardından, İstanbul'da

Davos

düzeyinde uluslararası bölgesel zirve yapma kararı alan

Dünya Ekonomik Forumu

'nun Avrupa ve Orta Asya Bölgeleri Başkanı Stephan Kinnock, ''Türkiye'yle olan ilişkimizin devamı bizim için son derece önemli. Türkiye'nin yeniden

Davos

'ta en yüksek seviyede temsil edildiğini görmek çok güzel olur'' dedi.

