Erdoğan'a Davos için açık davet

İstanbul'da yarın başlayacak olan Dünya Ekonomik Forumu Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Avrasya Zirvesi için İstanbul'da bulunan Kinnock, Davos'taki One Minute krizinin geride bırakılması gerektiğini dile getirdi. Kinnock, ''Evet, 'One Minute' yaşandı, ama şu anda yolumuza devam ediyoruz. Türkiye bizim için son derece önemli. Yeniden Türkiye'ye gelmekten mutluyuz. Dünya Ekonomik Forumu toplantısının İstanbul'da düzenlenmesi Türkiye hükümeti ile doğru diyaloğu oluşturduğumuzun en sembolik göstergesi'' şeklinde konuştu.
AA