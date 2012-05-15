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Erdoğan Yunanistan'ı hatırlattı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, hükümet ile memurlar arasındaki toplu sözleşme sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan Yunanistan'ı hatırlattı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, hükümet ile memurlar arasındaki toplu sözleşme sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

15 Mayıs 2012 Salı 16:11
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Erdoğan Yunanistan'ı hatırlattı

ANKARA

Erdoğan, Meclis'ten ayrılırken gazetecilerin sorularını gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. 
Hükümet ile memurlar arasındaki toplu sözleşme sürecinde, memur sendikalarının bugün eylem yaptığının anımsatılması üzerine de Erdoğan, ''Türkiye'yi bir bütün olarak ele almak zorundayız ve bu ülke eğer bir zaafa uğrarsa, bizim akıbetimiz de Yunanistan, İspanya'nın akıbetine uğrar'' dedi.  

Tutuklu milletvekilleri
Tutuklu milletvekilleriyle ilgili nasıl bir sürecin işleyeceğinin sorulması üzerine de Erdoğan, şunları söyledi: 
''Başından itibaren bu iş zaten gerek Anayasal, gerekse yasal düzenlemeler bilinerek atılmış bir adımdır. Bu adımlar, Anayasa'ya da yasaya da uygun olmadığı halde maalesef kenardan, köşeden dolaşarak, atılmış adımdır ve milletvekili seçilme olayını sulandırma hareketi olarak görüyoruz. Ondan dolayı da bu olaya olumlu bakmıyoruz. Ama yargının vereceği kararla ilgili de söyleyecek herhangi bir şeyimiz yok.'' 
Başbakan Erdoğan, tutuklu milletvekilleriyle ilgili yeni bir formül olup olamayacağı sorusunu, ''Bunun formülü olmaz. Bunun yasal noktadaki hükmü, Anayasa'nın 14. maddesi çok açık, net ortada'' diye yanıtladı.

AA

Son Güncelleme: 15.05.2012 08:13
Anahtar Kelimeler:
ErdoğanYunanistan
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