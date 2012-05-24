Erdoğan Vatan Koruyucuları Anıtı'na çelenk bıraktı

ASTANA – Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarının ikinci gününde Kazakistan Meclisi'ni ziyaret etti.



Erooğan ile Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin'in yaklaşık 40 dakika süren görüşmesi basına kapalı gerçekleşti. Erdoğan'a görüşmede, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ da eşlik etti.

Başbakan Erdoğan, Kazakistan Meclisi'nin ardından Kazakistan Senatosu'nu da ziyaret ederek, Senato Başkanı Kayrat Mami ile görüştü. Basına kapalı gerçekleşen ziyaret yarım saat sürdü.

Başbakan Erdoğan'a ziyarette, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Haberleşme, Ulaştırma ve Denizcilik Bakanı Binali Yıldırım, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, AK Parti Genel Sekreteri Haluk İpek ve bazı milletvekilleri de eşlik etti.

Kazakistan Senato Başkanı Mami, Başbakan Erdoğan'ın ziyaretinin iki ülke arasındaki ilişkilerin yoğunlaşması için çok önemli olduğunu vurguladı.

Başbakan Erdoğan da Kazakistan Meclisi'nde bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, iki ülke parlamentoları arasındaki ilişkilerin seviyesinin artırılmasını temenni etti.

Erdoğan, Vatan Koruyucular Anıtı'na çelenk sundu

Başbakan Erdoğan, Kazakistan Meclis ve Senato başkanlarıyla görüşmesinin ardından Astana şehir merkezindeki Vatan Koruyucuları Anıtı'nı ziyaret etti.

Askeri törenle karşılanan Başbakan Erdoğan ve beraberindeki heyet, Türkiye ve Kazakistan milli marşlarının okunmasının ardından, saygı duruşunda bulundu.

Anıta çelenk bırakan Erdoğan, anıt çevresinde oluşturulan hatıra ormanına ağaç dikti. Erdoğan, diktiği ağaca ''Ya Allah, bismillah'' diyerek can suyu da döktü.