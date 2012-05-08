Erdoğan Napolitano ile görüştü

ROMA - Türkiye-İtalya Hükümetlerarası Zirvesi'ne katılmak üzere İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano tarafından kabul edildi.



İtalya Cumhurbaşkanlığı Quirinale Sarayı'nda basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 1 saat sürdü.

Kabulde, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Napolitano ile görüşmenin ardından Başbakan Erdoğan, Bağış, Davutoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik ve AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.

Bu arada, zirve dolayısıyla dün gece Roma'ya gelen Başbakan Erdoğan ve beraberindeki heyetin kalacağı otel ve kullanacağı güzergahlarda yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Bazı İtalyanlar, bu tarz güvenlik önlemlerinin daha önce ABD Başkanı Barack Obama ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Roma ziyaretinde alındığını ifade etti.

Monti resmi törenle karşıladı

Erdoğan, daha sonra İtalya Başbakanı Mario Monti tarafından resmi törenle karşılandı.

Türkiye-İtalya Hükümetlerarası Zirvesi dolayısıyla İtalya'ya resmi ziyarette bulunan Başbakan Erdoğan, İtalya hükümetinin uluslararası toplantılarını gerçekleştirdiği Villa Madama'da resmi törenle karşılandı.

İki ülke milli marşlarının çalınmasının ardından Başbakan Erdoğan, tören kıtasını denetledi.

Erdoğan ve Minto daha sonra basın mensuplarına poz verdi ve ardından başbaşa görüşmeye geçti.

Başbakan Erdoğan ve İtalya Başbakanı Minto, başbaşa görüşme, heyetlerarası çalışma yemeği ve aile fotoğrafı çekiminin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.