Erdoğan, konteyner kenti ziyaret edecek

Başbakan Erdoğan'ın Suriyeli sığınmacıların yaşadığı Kilis'teki konteyner kenti ziyaret edeceği öğrenildi. Bu pazar günü gerçekleştirilecek olan ziyaret, basın mensupları tarafından da izlenebilecek.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye vatandaşlarının Türkiye'de ağırlandığı Kilis'teki konteyner kenti ziyaret edecek.

Başbakanlık Basın Merkezi yetkililerinden alınan bilgiye göre, 6 Mayıs Pazar günü partisinin Gaziantep il kongresine katılacak Erdoğan, daha sonra Kilis'e geçerek Suriye sınırında kurulan konteyner kenti ziyaret edecek.

Erdoğan'ın konteyner kentteki incelemelerini yerli ve yabancı basın mensupları izleyebilecek.





Son Güncelleme: 04.05.2012 01:13