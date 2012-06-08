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Erdoğan-Kılıçdaroğlu görüşmesi çok önemli

TÜSİAD, Başkanı Ümit Boyner iktidar ve ana muhalefet partisi arasındaki uzlaşmanın büyük önem taşıdığını söyledi

Erdoğan-Kılıçdaroğlu görüşmesi çok önemli

TÜSİAD, Başkanı Ümit Boyner iktidar ve ana muhalefet partisi arasındaki uzlaşmanın büyük önem taşıdığını söyledi

08 Haziran 2012 Cuma 11:53
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Erdoğan-Kılıçdaroğlu görüşmesi çok önemli
BURSA - Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner, ''TÜRKONFED 35. Girişim ve İş Dünyası Konseyi'' toplantısında yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı:

''Toplumda kendini farklı hisseden, farklı düşünen herkesin asgari temelde mutlu, huzurlu ve güvende hissetmediği, toplumsal barışın sağlanamadığı bir ülkede, kendi ideal dünya algımızı birbirimize dayatarak, birbirimizin mutsuzluğuna rağmen mutlu olamayız. Özellikle böyle dönemlerde siyasete çok önemli bir rol düşüyor. Siyasetçilerin temsil ettikleri farklı görüşleri meclis çatısı altında uzlaştırıcı bir yaklaşım ile belgelemek ve toplumun tümünü mutluluğa, huzura ulaştıracak yoldaki engelleri kaldırmak asli sorumluluklarıdır.''  
Boyner, siyasetteki dilin önemine değinerek, ''Siyasiler tarafından kullanılan dil, topluma bu yönde umut ve ilham vermeli, bu müzakere ortamını zorlaştırıcı değil, kolaylaştırıcı bir üslup içermelidir. Bugün itibariyle özgürlükçü, baskı ve korkudan uzak bir anayasayı, ancak yine özgürlükçü, baskı ve korkudan uzak bir müzakere zemininde yaratabiliriz'' ifadelerini kullandı.
Yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili Boyner, şunları kaydetti:
''Önümüzde çok önemli bir fırsat var ve bu fırsatı kaçırmak lüksümüz olmadığını, artık sürecin tüm paydaşları net bir şekilde kabul etmek zorunda. Uzlaşmaya çok büyük ölçüde ihtiyacımız var ve burada hem iktidar hem ana muhalefet partisi arasındaki uzlaşma büyük önem taşımakta. Bu adımı çok önemli görüyor ve sürecin canlı tutulması için her türlü girişimi desteklediğimizi ifade etmek istiyor, bu vesileyle tüm siyasi partileri yapıcı ve şeffaf birer müzakere ortamına davet etmek istiyorum.''

AA

Son Güncelleme: 08.06.2012 03:54
Anahtar Kelimeler:
Erdoğan-Kılıçdaroğlu
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