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Erdoğan ile Myanmar lideri Suu Çii görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Myanmar'ın lideri Suu Çii ile telefonda görüştü. Erdoğan, görüşmede, Myanmar'da hadiselerin ciddi bir insani krize dönüşmesinin endişe ve infiale neden olduğuna dikkati çekti.

Erdoğan ile Myanmar lideri Suu Çii görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Myanmar'ın lideri Suu Çii ile telefonda görüştü. Erdoğan, görüşmede, Myanmar'da hadiselerin ciddi bir insani krize dönüşmesinin endişe ve infiale neden olduğuna dikkati çekti.

05 Eylül 2017 Salı 15:35
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Erdoğan ile Myanmar lideri Suu Çii görüştü

İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Myanmar'ın lideri Aung San Suu Çii ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Erdoğan, Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii ile bugün yaptığı görüşmede, Arakan Müslümanlarına yönelik insan hakları ihlallerindeki artışın başta İslam ülkeleri olmak üzere tüm dünyada derin endişeye yol açtığını vurguladı. 

Konuya ilişkin görüş teatisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aung San Suu Çii'nin, mevcut krizin nasıl çözümlenebileceği ve bölge halkına insani yardımların ulaştırılması konularını da ele aldıkları belirtildi. 

"Endişe ve infiale yol açtı"

Türkiye'nin terörü de masum sivilleri hedef alan operasyonları da kınadığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hadiselerin ciddi bir insani krize dönüşmesinin endişe ve infiale neden olduğuna da dikkati çekti. 

"Orantısız güç kullanımından uzak durulmalı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin sorunun çözümüne yönelik çabaları desteklediğine, bu süreçte orantısız güç kullanımından uzak durulması ve sivil halkın zarar görmemesi için azami hassasiyet gösterilmesi gerektiğine de işaret etti. 

Erdoğan, başta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Bangladeş Cumhurbaşkanı Abdul Hamid olmak üzere Myanmar'da yaşanan krizle ilgili olarak muhtelif liderlerle yaptığı görüşmelere de değindi.

AA

Anahtar Kelimeler:
ErdoğanMyanmarSuu Çii
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