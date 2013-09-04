Erdoğan G20 Zirvesi'nde Obama ve Putin ile görüşecek

ANKARA





Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'da düzenlenecek G20 Zirvesi'nin Suriye konusunu görüşmek için iyi bir zemin olduğunu belirtti. Zirvede ABD Başkanı Barack Obama ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini belirten Erdoğan, Suriye konusunda her türlü koalisyonun içinde yer almaya hazır olduklarını söyledi.

Erdoğan, "Sayın Putin'in 'Eğer böyle bir şey bize getirilir açıklanırsa bizim de duruşumuz bundan sonraki süreçte çok daha farklı olacaktır, değişecektir' şeklinde bir açıklaması var. Bu da bir şeyi gösteriyor: Şimdi Sayın Putin'in askeri müdahaleye karşıyız derken burada kimyasal silah olması halinde taraftarız ya da yanında yer alırız gibi bir yaklaşımın içine girmesi çok enteresandır" dedi.

Bu bir insanlık suçu

Erdoğan, "Neticesi ölüm olan saldırıda ne kullanırsanız kullanın bize göre bu suçtur. Bu bir insanlık suçudur. Yani uçaklarla bombalayacaksın öldüreceksin suç olmayacak veya helikopterlerle öldüreceksin suç olmayacak, keskin nişancılarla sniperlarla öldüreceksin suç olmayacak, tank top bunlarla öldüreceksin suç olmayacak, kimyasal silah kullanırsan bu şekilde öldürürsen suç olacak. Bir defa öldürmek suç mu değil mi buraya bakmak lazım. Öldürmek suç" şeklinde konuştu.

Erdoğan, Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Hüseyin Avni Botsalı'nın Mısır'daki durumu müzakere etmek için Türkiye'ye çağrıldığını vurgulayarak, "Bunun ardından da kendisini tekrar gönderiyoruz ama Mısır'daki şartlar çok daha farklı istikamette gelişirse bunu yeniden farklı bir şekilde değerlendiririz" dedi.

CHP heyetinin Mısır ziyareti

Erdoğan, CHP heyetinin Mısır'a ziyaretiyle ilgili de şöyle konuştu: "CHP yönetiminin veya CHP'den gidecek olanların ne Irak'a ne Mısır'a verebileceği hiçbir şey yoktur. Olsa olsa alabileceği bir şey vardır. Veyahut da işte Mısır'da darbe yönetimine 'işte biz de böyle darbeler yaptık' veya 'böyle darbelerin arkasında bulunduk, askeri darbe şöyledir, sivil darbe böyledir' gibi bunlar noktasında bir paylaşımı olabilir "