Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ey Batı! Doğu Guta'da katledilenlere ne zaman dönüp bakacaksınız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ey Batı! Doğu Guta'da katledilen, şehit edilen bu yavrulara, kadınlara, insanlara ne zaman dönüp bakacaksınız da biz size 'Bunlar adil davranıyor' diyeceğiz." şeklinde konuştu.

SİİRT - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Siirt 6. Olağan İl Kongresinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4017 olduğunu bildirdi.

Erdoğan, "Kuzey Irak'ta ne oldu? Orada etkisiz hale getirilenlerin sayısı 327 oldu. Yurt içinde, Gabar'da, Cudi'de, Tunceli'de vesaire ne oldu? 154." dedi.

"Karşımıza geçip teröristlerin ağızıyla konuşanlara 'Cehenneme kadar yolunuz var' diyoruz." ifadelerini kullanan Erdoğan, Doğu guta ilgili olarak da "Ey Batı! Doğu Guta'da katledilen, şehit edilen bu yavrulara, kadınlara, insanlara ne zaman dönüp bakacaksınız da biz size 'Bunlar adil davranıyor' diyeceğiz." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Bölgemizdeki insanlık trajedilerini kendi silah tüccarlarının, kendi iç siyasi hesaplarının, at pazarlığının malzemesi haline dönüştürenlere yazıklar olsun diyorum. Sizin demokrasi, insan hakları, diplomasi anlayışınıza da yazıklar olsun." diyerek şunları kaydetti:

"Ölümüne yol açtığınız veya seyirci kaldığınız her masumun kanı sizin yüzünüze de elinize de tarihinize de geleceğinize de bulaşmıştır. Artık bu ülkelerin hiçbirinin terör örgütlerinden, terörizmden, terör eylemlerinden şikayet etmeye hakkı kalmamıştır."