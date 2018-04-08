Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 12°
yer yer hafif yoğunluklu yağış
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
114738
ALTIN
173.544
DOLAR
4.0452
STERLİN
5.6903
EURO
4.9655
Atiker Konyaspor'dan gol yağmuru
Atiker Konyaspor'dan gol yağmuru
Galatasaray'da Yasin Öztekin ve Donk 'dalya' peşinde
Galatasaray'da Yasin Öztekin ve Donk...
Trabzonspor'da yerli rüzgarı
Trabzonspor'da yerli rüzgarı
Berna Tan Kına Gecelerinin Ritüelini Değiştirdi
Berna Tan Kına Gecelerinin Ritüelini...
Hayata vizörden bakan polis
Hayata vizörden bakan polis

Erdoğan: Ey Batı! Doğu Guta'da katledilenlere ne zaman dönüp bakacaksınız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ey Batı! Doğu Guta'da katledilen, şehit edilen bu yavrulara, kadınlara, insanlara ne zaman dönüp bakacaksınız da biz size 'Bunlar adil davranıyor' diyeceğiz." şeklinde konuştu.

Erdoğan: Ey Batı! Doğu Guta'da katledilenlere ne zaman dönüp bakacaksınız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ey Batı! Doğu Guta'da katledilen, şehit edilen bu yavrulara, kadınlara, insanlara ne zaman dönüp bakacaksınız da biz size 'Bunlar adil davranıyor' diyeceğiz." şeklinde konuştu.

08 Nisan 2018 Pazar 16:13
0 Okunma
Erdoğan: Ey Batı! Doğu Guta'da katledilenlere ne zaman dönüp bakacaksınız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ey Batı! Doğu Guta'da katledilenlere ne zaman dönüp bakacaksınız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ey Batı! Doğu Guta'da katledilen, şehit edilen bu yavrulara, kadınlara, insanlara ne zaman dönüp bakacaksınız da biz size 'Bunlar adil davranıyor' diyeceğiz." şeklinde konuştu.

SİİRTCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Siirt 6. Olağan İl Kongresinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4017 olduğunu bildirdi.

Erdoğan, "Kuzey Irak'ta ne oldu? Orada etkisiz hale getirilenlerin sayısı 327 oldu. Yurt içinde, Gabar'da, Cudi'de, Tunceli'de vesaire ne oldu? 154." dedi.

"Karşımıza geçip teröristlerin ağızıyla konuşanlara 'Cehenneme kadar yolunuz var' diyoruz." ifadelerini kullanan Erdoğan, Doğu guta ilgili olarak da "Ey Batı! Doğu Guta'da katledilen, şehit edilen bu yavrulara, kadınlara, insanlara ne zaman dönüp bakacaksınız da biz size 'Bunlar adil davranıyor' diyeceğiz." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Bölgemizdeki insanlık trajedilerini kendi silah tüccarlarının, kendi iç siyasi hesaplarının, at pazarlığının malzemesi haline dönüştürenlere yazıklar olsun diyorum. Sizin demokrasi, insan hakları, diplomasi anlayışınıza da yazıklar olsun." diyerek şunları kaydetti:

"Ölümüne yol açtığınız veya seyirci kaldığınız her masumun kanı sizin yüzünüze de elinize de tarihinize de geleceğinize de bulaşmıştır. Artık bu ülkelerin hiçbirinin terör örgütlerinden, terörizmden, terör eylemlerinden şikayet etmeye hakkı kalmamıştır." 

AA

Son Güncelleme: 08.04.2018 16:14
Anahtar Kelimeler:
Önce Vatan GazetesiSiirtRecep Tayyip Erdoğan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bozdağ: Yunanistanlı askerler takas konusu değildir
Bozdağ: Yunanistanlı askerler takas konusu değildir
Akkuyu Nükleer Santrali'nin temeli atıldı
Akkuyu Nükleer Santrali'nin temeli atıldı
2018 yılı “Troya Yılı'nda Çanakkale'deyiz
2018 yılı “Troya Yılı'nda Çanakkale'deyiz
Yazıcıoğlu kabri başında anıldı
Yazıcıoğlu kabri başında anıldı
Erdoğan'dan Tel Rıfat mesajı
Erdoğan'dan Tel Rıfat mesajı
Batman'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
Batman'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
KAZAKİSTAN’DA NEVRUZ 
KAZAKİSTAN’DA NEVRUZ 
'Birlikte teröristleri temizleyelim' dediğimizde neredeydiniz'
'Birlikte teröristleri temizleyelim' dediğimizde neredeydiniz'
YPG/PKK'nın 12 odalı yer altı mühimmat deposu bulundu
YPG/PKK'nın 12 odalı yer altı mühimmat deposu bulundu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ