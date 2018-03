Erdoğan'dan Tel Rıfat mesajı

TRABZON - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Trabzon 6. olağan il kongresinde konuştu.

Erdoğan, "İnşallah kısa sürede Tel Rıfat'ı da kontrol altına alarak, bu harekatı hedefine ulaştıracağız." dedi.

"Trabzon sandıkları patlatacak"

Trabzon'dan 2019'da yapılacak seçimlerde daha büyük destek beklediğini belirten Erdoğan, "Çünkü Trabzon sadece Trabzon değil, Trabzon Türkiye'de de bir Trabzon. İstanbul'da var, Ankara'da var, İzmir'de var. Her yere dağılmış. Hep birlikte bir çalışmayla Trabzon sandıkları patlatacak. Karadeniz'in lokomotifi Trabzon, en önde olacak ki diğerlerini de çekip getirsin. Şayet Trabzon 2019'da Karadeniz gibi coşmazsa bizim kimseye diyecek bir sözümüz kalmaz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın, "2019'a kadar kapı kapı dolaşmaya hazır mıyız? Kadın kolları, 2019'a kadar her eve girmeye, her gönüle dokunmaya hazır mıyız? Gençlik kolları, 2019'a kadar liselerden üniversitelere kadar tüm gençlerimize ulaşmaya hazır mıyız?" diye sorması üzerine salondaki partililer "evet" karşılığını verdi.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 9'uncu yılı

Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 9'uncu yılı olduğunu hatırlatan Erdoğan, şunları söyledi:

"Bugün 25 Mart, bundan tam 9 yıl önce bugün Türkiye büyük bir yürek acısı yaşadı. Büyük Birlik Partisi'nin Kurucusu ve Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimizi şehadetinin 9'uncu yıl dönümünde bir kez daha rahmetle, hasretle saygıyla yad ediyorum. Rabbim mekanını cennet, makamını ali eylesin. Şayet kendisi yaşasaydı, eminim 15 Temmuz ve sınır ötesi operasyonlarımız başta olmak üzere son yıllarda attığımız tüm adımlarda yanımızda olur, bizimle birlikte omuz omuza mücadele ederdi. Gerçi şu anda da onun varisi durumunda olan arkadaşlarımız da bizimle beraber bu yolda yürüyorlar, sağ olsunlar. Çünkü benim tanıdığım Muhsin Yazıcıoğlu, vatan ve millet aşığı bir dava adamıydı. Milliydi, yerliydi. Böyle bir insan hayatta olsaydı eminim, 15 Temmuz'da darbecilere karşı bizimle omuz omuza mücadele verirdi. Eminim Fırat Kalkanı Harekatı'ndan bizim kadar heyecan ve gurur duyardı. Eminim Zeytin Dalı Harekatı'mızdaki başarımızdan bizim kadar samimi şekilde o da aynı heyecanı duyardı. Yaşadığımız her hadisede yokluğunu, boşluğunu tekrar tekrar hissettiğimiz rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu kardeşime bir kez daha Rabbim'den rahmet niyaz ediyorum."

Ülkeye yaptıkları her hizmeti, hayata geçirdikleri her projeyi, ekonomide elde edilen her kazanımı, siyasi alanda ileriye doğru atılan her adımı en büyük mutluluk kaynağı olarak gördüklerini dile getiren Erdoğan, "Bazen 'Bu kadar çalışmaktan yorulmuyor musunuz?' diye soruyorlar. Onlara cevabımızı, rahmetli Neşet Ertaş gibi veriyoruz, 'Aşkınan çalışan yorulmaz.' Türkiye'nin her alanda çözüm bekleyen bunca meselesi varken, 81 vilayetimiz, 81 milyon vatandaşımız hizmet beklerken, dünyadaki milyonlarca kardeşimizin kalbi bize yönelmişken nasıl yorulmaktan şikayet edebiliriz. Madem yorulacaktın, niye bu yükü üzerine aldın demezler mi? Yorulmak yok." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm teşkilattan, tüm bürokrasiden aynı gayreti beklediğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Son zamanlarda bürokrasinin ağır işlediğine dair şikayetler gelmeye başladı. Buradan açıkça söylüyorum, sorumluluk almaktan çekinen, imza atmaktan imtina eden, mevcut projeleri süratle yürütmekte, yeni projeler üretmekte yetersiz kalan hiçbir bürokrat bulunduğu makamı fuzuli yere işgal etmesin. Bunun affı yok, versin istifasını çeksin gitsin. Bizim işimiz var, yapacağımız çok şey var. Hiç kimse merak etmesin. Kimsenin yokluğu bu ülkede herhangi bir boşluğu, herhangi bir eksikliği de ortaya çıkarmaz. Bürokrasinin içinde ve dışarısında bu ülkeye ve millete hizmet edecek çok yetişmiş insanımız var. Türkiye'nin kaybedecek tek bir saniyesi bile yoktur. Her alanda çok çalışmak ve hızlı hareket etmek zorundayız."

"Şu operasyonların hiçbirini yapamazdık"

Geçmişte yapılan yanlışların, zaafların faturasını ödediklerini, savunma sanayisinde yıllarca bu ülkede ciddi anlamda bir iş yapılmadığını belirten Erdoğan, "Bu konuyu himayemize aldığımız 2014 yılından bu yana gerçekleştirdiğimiz hamleler olmasa inanın bana şu operasyonların hiçbirini yapamazdık. Bugün dahi mercek altına aldığımız her konuda ciddi eksiklerle, ciddi sabotajlarla karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz." dedi.

Erdoğan, Türkiye'de artık zırhlı taşıyıcıların, silahların, insansız hava araçlarının, hatta silahlı insansız hava araçlarının da yapıldığını anlattı.

Dışarıdan silahlı insansız hava aracı istendiğinde "Veremeyiz.", silahsız hava aracı istendiğinde ise "Kongreden izin çıkmadı." gibi yanıtlar aldıklarını anlatan Erdoğan, "Sağolsunlar, sonunda bizi bunları yapar hale getirdiler." ifadesini kullandı.

Bunların Sürmene'de yapıldığını belirten Erdoğan, Sürmene'nin artık bıçak değil, bunları da yaptığını, bütün meselenin inanç ve azim olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eğer bu imkanlarımız olmamış olsaydı, şimdi biz Afrin'de bu başarıları elde edemezdik ama şimdi hamdolsun Afrin'de durmak yok yola devam diyoruz ve bütün bu silahlı, silahsız hava araçlarımız hamdolsun orada gümbür gümbür esiyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3 bin 747 teröristin etkisiz hale getirildiğini kaydetti.



Trabzon'a yeni devlet üniversitesi müjdesi

Eğitimde 2 bin 751 yeni dersliğin, 8 bin 500 kişilik yüksek öğrenim yurtlarının hizmete açıldığını dile getiren Erdoğan, Trabzon'a yeni bir devlet üniversitesi daha kurulacağını bildirdi.

Erdoğan, Akçaabat'ta kurulacak bu yeni üniversitede Trabzon'un yüksek öğrenim alanında yeni bir imkana kavuşacağını kaydetti.

Yıllarca Trabzonspor'un başarılarına şahitlik eden Avni Aker Stadyumu'nun yerine, şehir parkı ve takımın hatıralarını yaşatacak, Trabzon'un geçmişinin sergileneceği müzenin kurulacağını belirten Erdoğan, 41 bin seyirci kapasiteli "Şenol Güneş Stadı"nın ise uluslararası düzeyde tesis olarak şehre hizmet verdiğini anlattı.

Sağlıkta 16'sı hastane olmak üzere 45 tesisin şehre kazandırıldığını anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 900 yatak kapasiteli şehir hastanesinin en kısa sürede temelinin atılacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'un 73 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunun 213 kilometreye çıkarıldığına, yatırım bedeli 4 katrilyon olan 22 ayrı yol projesinin inşasının sürdüğüne işaret etti.

Akyazı ve Beşirli tünellerinin açılmasıyla sahil yolu dahil stada kadar olan ulaşım sorununun çözüleceğini dile getiren Erdoğan, "Biten kısımları etap etap açılan bu projenin tamamını önümüzdeki yıla kadar nihayete erdirmeyi planlıyoruz. Zigana Tüneli de Trabzon'un geleceğine damga vuracak projelerden biridir. Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan bu önemli ticaret ve turizm yolunu da inşallah önümüzdeki yıl bitiriyoruz." dedi.

"Açtıkları hendeklere gömdük"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzincan-Trabzon arasında yapılacak demiryolunun da şehrin cazibesini artıracak projelerden biri olduğunu, inşa edilen yat limanıyla bölgenin turizm potansiyeline yeni bir pencere açıldığını ifade etti.

Cephedeki Mehmetçiğin milletin kendisiyle beraber yürümeye hazır olduğunu bildiğini dile getiren Erdoğan, "Onu (Mehmetçik) artık kimse tutabilir mi? Onu PYD, YPG tutabilir mi? Tutamaz, gömerler. Gömdüler. Ne ihanetler yapmışlar. Özgür Suriye Ordusu'ndan nice kardeşlerimizi şehit ederek, açtıkları mezarlara gömdüler. Şimdi onlar gömülüyor. İçeride, burada da biz onları gömdük. Açtıkları hendeklere gömdük. Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Bestler Deresi'nde gömdük. Gömmeye de devam ediyoruz, edeceğiz." diye konuştu.

Bölgenin en önemli sorunlarından taşkınların önüne geçmek için teraslamadan, dere ıslahlarına kadar çok sayıda projenin yürütüldüğünü anlatan Erdoğan, 89 taşkın koruma tesisinin hizmete sunulduğunu, 25 taşkın koruma tesisinin inşasının sürdüğünü söyledi. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tarımsal desteklemede Trabzon'a 15 yılda aktardığımız kaynak 1,5 katrilyon liradır. Bay Kemal, 'Çiftçi mağdur.' diyorsun. Bunlardan haberin var mı? Yok. O başka yerde geziyor, biz arazide geziyoruz. Farkımız bu. Her alanda Trabzon'u altın gerdanlık mahiyetinde hizmetlerle donattık. Önümüzdeki dönemde de yeni projelerle yatırım hamlelerimizi daha ileriye taşıyacağız. Mesela Türkiye'nin ilk yeşil endüstri bölgesini Trabzon'da kuruyoruz. Bu proje özel sektöre Trabzon'da yatırım yapması için ciddi teşvikler sunuyor ve bölgemizi yüksek teknolojiye dayalı üretimler için cazip hale getirmeyi amaçlıyor. Benzer projelerle Trabzon'un kurucu ve lokomotif bir şehir özelliğini güçlendirerek geleceğe taşıyacağız."

Tel Rıfat mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah kısa sürede Tel Rıfat'ı da kontrol altına alarak, bu harekatı hedefine ulaştıracağız." şeklinde konuştu.

Münbiç hakkında açıklamalarda bulunan Erdoğan şu değerlendirmede bulundu:

"Amerika'nın bir önce Münbiç'in denetimini terör örgütünden alıp, bölgenin gerçek sahiplerine devretmesi gerekir. Biz bu kardeşlerimizle birlikte kısa sürede Münbiç'i alt yapısı ve üst yapısıyla ayağa kaldırır, ülkemizde yaşayan bölge halkının bir an önce evlerine dönmesini sağlarız. Şayet terör örgütü buradan çıkartılmazsa, o zaman bu işi bölge halkıyla birlikte biz yapmak mecburiyetinde kalırız."

"Sincar'a gireceğiz dedik, operasyonlar başladı"

Erdoğan, Trabzon'da partisinin 6. Olağan İl Kongresi'nin yapılacağı Hayri Gür Spor Salonu önünde kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti.

Trabzonlulara 2019 Mart ve Kasım seçimlerine hazır olup olmadıklarını soran Erdoğan, "Evet" cevabı üzerine, "Trabzon'dan bu ses çıkar da hazır olmaz mı?" diye konuştu.

AK Parti olarak 15 sene önce bu yola çıktıklarında, Karadeniz sahil yolunun yüzde 36'sının yapılmış olduğunu, AK Parti'nin ise bu yolu tamamladığını ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:

"Biz Ferhat'ız, Ferhat. Ferhat'a dağlar dayanmaz. Ferhat Şirin'e ulaştı. Dağları deldik. Çünkü biz milletimize aşığız. Milletimize sevdalıyız. Neşet Ertaş, 'Aşkınan çalışan yorulmaz' diyor. Biz de aşkınan çalıştık, yorulmadık. Yorulmayacağız. Çünkü bizim bu ülkede yapacağımız çok iş var. Milletimizi inşallah muassır medeniyet seviyesinin üstüne çıkaracağız."

AK Parti iktidara geldiğinde milli gelirin 3 bin 400 dolar olduğunu, şimdi ise kişi başı 11 bin doların üzerine çıkıldığını bildiren Erdoğan, Batılıların bu nedenle Türkiye'yi kıskandığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık insansız hava araçlarımızı yapıyor muyuz? Silahlısını da silahsızını da yapıyor muyuz? Bunu bir de Sürmenelisi yapıyor. Bak neler oluyor neler. Daha iyi şeyler olacak. İnşallah uçağımızı da yapacağız. Bunlar bizi kapılarından çok döndürdüler. 'Ya bize verin.' Kongre müsaade etmiyor.' Ya şunu ver', 'kongre müsaade etmiyor.' Bu komşular bizi ev sahibi yaptı. Şimdi kendimiz yapıyoruz. Afrin'de silahlı insansız hava araçlarını gördünüz. Onlar bizim. Biz yaptık. Eğer bunlar olmasaydı, işimiz zor. Onlar hem koordinatları veriyor. Ondan sonra F-16'larda teröristleri oraya gömüyor." değerlendirmesini yaptı.

"Tarihimizde mazlumların yanında yer almak var"

Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nda 3747 teröristin etkisiz hale getirildiğini aktaran Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Ne dedim, hatırlayın? 'İnlerine gireceğiz. Onlar kaçacak biz kovalayacağız. Ama Afrin ile bu iş bitmeyecek' dedik. Niye? Bu PKK'lılar Sincar'a doğru gittiler. O zaman 'Sincar'a da gireceğiz' dedim. Şimdi oraya da operasyonlar başladı. İçeride teröristlerle mücadele, dışarıda da mücadele. Bizim derdimiz teröristler. Biz bir işgal devleti değiliz. Onun Batı'da örnekleri var. Elhamdülillah, bizim geçmişimizde böyle bir şey yok. Bunu Afrikalı dostlarımız çok iyi bilir. Ama bizim tarihimizde bu yok. Bizim tarihimizde adalet var. Bizim tarihimizde mazlumların yanında yer almak var. Bizim tarihimizde zalimlerle beraber olmak yok. Şu anda da Afrin'de yaptığımız bu. Kimin yanındayız? O mazlumların yanında. Televizyonda izliyorsunuz, değil mi? O mazlumları, o garipleri, yediden yetmişe o yavruların ne hale geldiğini görüyorsunuz, değil mi? Onlara nasıl vuruyorlar. Doğu Guta'da olanları görüyorsunuz, değil mi? Batılı bize akıl vermeye çalışıyor. 'O aklı kendinize saklayın' dedim. Hepsinin video kayıtları, her şeyi var. Yarın zaten Varna'da bir araya geleceğiz. Hazırlıkları yaptım, kendilerine göstereceğim."

Erdoğan, milletin onuru ve gururuyla oynamaya kimsenin hak ve salahiyeti olmadığını ifade ederek, dimdik ayakta duracaklarını ve taviz vermeyeceklerini vurguladı.

Mehmetçik'in kar, kış demeden terörle mücadele ettiğine işaret eden Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Gençlik yıllarımızda, zaten şu anda da yaşlı değiliz ya mitingler yapardık. Derdik ki ben onu biraz değiştirdim şimdi. 'Kar, boran, fırtına, sükun bulacak. Sana PYD/YPG selam duracak'. Evelallah, olan o. Kararlılıkla, azimle, hamdolsun. Mehmetimizi görüyorsunuz, o çocukları okşuyor. Sadece çocukları değil, hayvanları da okşuyor. O kedileri sevişlerini falan görüyorsunuz. Hepsine giyeceklerini, yiyeceklerini, her şeylerini götürüp oralarda dağıtıyoruz. Onlar bombalarla her yeri yıktılar. Onlar yıkmaya, biz ise yapmaya, ihyaya geldik. Farkımız bu."

Tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet vurgusu yapan Erdoğan, vatandaşlarla "Beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkısını söyledi.