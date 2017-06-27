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Erdoğan'dan Kara Kuvvetleri Komutanlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Teröre karşı verdiğimiz amansız mücadelenin temel gücünü oluşturan Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın, üstlendiği görev ve sorumluluklarını gelecekte de başarıyla sürdüreceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan'dan Kara Kuvvetleri Komutanlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Teröre karşı verdiğimiz amansız mücadelenin temel gücünü oluşturan Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın, üstlendiği görev ve sorumluluklarını gelecekte de başarıyla sürdüreceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

27 Haziran 2017 Salı 18:29
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Erdoğan'dan Kara Kuvvetleri Komutanlığı mesajı

ANKARA

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanKara Kuvvetleri Komutanlığının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak'a mesaj gönderdi.

Erdoğan mesajında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) temelini oluşturan, başarılarıyla her zaman gururlandıran Kara Kuvvetleri Komutanlığının kuruluş yıl dönümünü kutladığını belirtti.

Dünyanın en eski ve saygın ordularından biri olarak şanlı mazisiyle adından övgüyle söz ettiren Kara Kuvvetleri Komutanlığının, ulusal güvenliğin ve milli menfaatlerin korunmasında en etkili güç olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Disiplinli, cesaretli, milli ve manevi değerlerine bağlı, fedakar personeliyle, ülkemizde huzur ve emniyetin güvencesi Kara Kuvvetleri Komutanlığımız, dünyanın çeşitli bölgelerinde üstlendiği görevlerde sergilediği üstün hizmet anlayışıyla, bölgesel ve küresel barışın tesisine de çok değerli katkılar sağlamaktadır.

Bölücü teröre karşı verdiğimiz amansız mücadelenin temel gücünü oluşturan Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın, vatan sevgisi ve yüksek vazife şuuruyla, ulusal ve uluslararası alanda üstlendiği görev ve sorumluluklarını gelecekte de başarıyla sürdüreceğine inanıyorum.

Bu düşüncelerle, Kara Kuvvetleri Komutanlığının kuruluş yıl dönümünde, fedakar mensuplarını tebrik ediyor, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum."

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanKara Kuvvetleri Komutanlığı
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