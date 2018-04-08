Erdoğan: Büyük oyuna darbe vurduk

VAN - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nur Tatar Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Van 6. Olağan İl Kongresi'ne katılarak, partililere hitap etti.

Kongrenin hayırlara vesile olmasını temenni eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Van 16 Nisan halk oylamasında yüzde 43'lük 'evet' oranıyla maalesef beklediğimizin ve Türkiye ortalamasının çok altında kaldı. Halbuki bizim Van'dan beklentimiz çok daha yüksekti. Türkiye için neler yaptığımızın, Van'a da hangi hizmetleri getirdiğimizin en yakın şahidi sizsiniz ama görüyorum ki 16 Nisan'dan sonra bugün Van bir başka. İşte bakın depremin ardından Van'a 30 bin konut inşa ederek altyapısıyla, üstyapısıyla, baştan sona tüm eksiklerini gidererek nasıl yeniden ayağa kaldırdığımızın en yakın şahidi sizlersiniz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile görüştüğünü ve Van'a yakışan bir stadyumu da yapacaklarını belirterek, "Bugün Suriye'de okul sıralarında eğitim alması gereken çocukları ellerine silah tutuşturup, kurşunların önüne sürenler aynısını burada yapamamışlarsa bizim dikkatimiz ve dirayetimiz sayesindedir." ifadesini kullandı.

"Bu milleti bölemezler, bu ülkeyi parçalayamazlar"

Salondakilerle birlikte yürekten haykırarak verecekleri mesajın Van Gölü'nün öteki kıyısında Ahlat'tan, Tatvan'dan, Van'ın kardeşleri Urumiye, Hoy, Nahçivan'dan duyulmasını Kandil, Sincar, Haseke, Münbiç'tekilerin yüreklerini titretmesini, El Bab'ta, Afrin'de her nerede terörle mücadele eden kahramanlara moral olmasını isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, rabia işareti yaparak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tek millet. Türk'üyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla, Gürcü'süyle, Boşnak'ıyla, Laz'ıyla 81 milyon tek millet. Biz birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, dayanışmamızı sıkı tutarsak ne yaparlarsa yapsınlar bu milleti bölemezler, bu ülkeyi parçalayamazlar. Çevremizde oynanan oyunları görüyorsunuz, 'şu köken, bu köken', 'şu mezhep, bu mezhep' diye böldükleri toplumları nasıl perişan ettiklerini, nasıl geleceğini kararttıklarını sizler de takip ediyorsunuz. Hamdolsun üzerimizde oynanan tüm oyunlara rağmen biz bu tuzağa düşmedik, inşallah düşmeyeceğiz. İkincisi tek bayrak, rengini şehitlerimizin kanından alan bayrağımızın bir eşi yok. Şehitlerimizin son nefeslerini verirken hangi kökenden, bölgeden, meşrepten olduklarına bakmıyorlardı. Çanakkale'den Kurtuluş Savaşı'na ve son dönemdeki terörle mücadelemize kadar şehitlerimiz sadece ve sadece kime karşı mücadele ettiklerine, ne uğrunda canlarına verdiklerine bakıyorlardı."

Üçüncü unsurun ise "tek vatan" olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle dedi:

"Türkiye 780 bin kilometrekare toprağıyla tek parçadır, bölemeyecekler. Koskoca bir imparatorluktan elimizde kalan bu son vatan parçasının tek bir karış toprağını, tek bir çakıl taşını dahi kimseye vermeyiz. Tek devlet. Bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden başka devletimiz yok. Yok 'paralel devletmiş, yok şuymuş, yok buymuş. Ne FETÖ'nün paralel devletine ne bölücü örgütün özerklik hevesine yer yoktur. Bu devletin sınırları içinde ve dışında yaşayan tüm insanları aynı haklara, fırsatlara sahip birinci sınıf birey olarak, kamunun tüm imkanlarını aynı ölçüde kullanabilen vatandaşlar olarak gördük. Kim ki bu ülkenin herhangi bir bireyini kökeninden, inancından, meşrebinden, sosyal veya siyasi tercihlerinden dolayı ötekileştirmeye kalkarsa karşısında önce beni, benimle birlikte devletimizi bulur."

"Sonuna kadar mücadele etmekte kararlıyız"

Erdoğan, ömürlerini ayrımcılıkla mücadeleye adadıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Türkiye'yi demokraside, insan haklarında, özgürlüklerde, ekonomik refah konusunda geldiği yerin gerisine götürmeye yönelik hiçbir niyete, girişime en küçük bir müsamahamız yoktur, olmayacaktır. Milletimizin tamamının hakkını ve hukukunu korumak için işte bu demokrasi, özgürlük düşmanlarıyla sonuna kadar mücadele etmekte kararlıyız."

Türkiye'nin terörle mücadelesinin tek amacının demokrasi ve refahı da içeren istiklal ve istikbali güvence altına almak olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Suriye'de, Irak'ta, Mısır'da, Libya'da, Yemen'de yaşananlara bakıp da hala Türkiye'yi eleştirenler demokrasiden, özgürlükçü düşünceden nasibini almamış olanlardır. İşte bugün Doğu Guta'da maalesef çocuklar şehit edildi. Ey Batı neredesin? O yavrucuklar, onlar nasıl şehit edildi? Hani Batı sesin çıkmıyor ama biz Afrin'de teröristleri öldürünce sesin çıkıyor. Ey Batı ne dersen de biz doğru bildiğimiz yolda inanarak yürüyoruz ve yürüyeceğiz."

"Kurdukları tuzakları başlarına geçirmeden bize bu vatanda rahat yok"

Erdoğan, terörle demokrasinin, terörle özgürlüğün, terörle zenginliğin bir arada olamayacağını görmek için daha ne yaşanması gerektiğini sordu.

"Açıkçası bilemiyoruz." diyen Erdoğan, ama kendilerinin gördüklerinden ders çıkardıklarını ve bu konudaki verilen mücadelenin stratejisini ona göre belirlediklerini söyledi.

Atılan adımların da buna göre atıldığının altını çizen Erdoğan, "Türkiye'ye karşı düşmanlıklarını asla gizlemeyenler, her fırsatta ülkemize saldıranlar aynı cephede toplanmışsa sözün bittiği yere gelmişiz demektir. Eğer mazisi karanlık emperyalistlerle eli kanlı teröristler kol kola girip ülkemize karşı birleşmişlerse bize düşen bir olmaktır, iri olmaktır, diri olmaktır, kardeş olmaktır, hep birlikte Türkiye olmaktır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu mücadelenin zaferle taçlandırılmasından başka çare olmadığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bir asır önce nasıl tüm varımızı, yoğumuzu ortaya koyup büyük bir imanla Çanakkale'de düşmanı mağlup ederek Kurtuluş Savaşı'mızın ışığını yakmışsak bugün de yapacağımız aynısıdır. Hiç endişe etmeyin, biz hiçbir beşeri gücün önünde eğilmedik, biz sadece ve sadece Allah'ın huzurunda rükuda ve secdede eğiliriz. Başka asla.

Terör örgütlerini ve onları maşa gibi kullananları açtıkları çukurlara gömmeden, kurdukları tuzakları başlarına geçirmeden bize bu vatanda rahat yok, huzur yok, gelecek yok. Bu mücadeleye diğer 80 vilayetimiz ne kadar sahip çıkıyorsa Van da o kadar sahip çıkmak zorundadır."

"Demokrasi ve özgürlük yolculuğumuz birbirinin tamamlayıcısıdır"

Demokrasi ve özgürlük yolculuğunun bitmeyecek bir süreç olduğunu vurgulayan Erdoğan, şartlar değiştikçe talepler ve beklentilerin de mutlaka değişeceğini belirtti.

Erdoğan, Türkiye'de halen kimin ne sorunu varsa, ileride kimin ne sorunu ortaya çıkacaksa, bunların hepsinin de çözümü için mücadele edilmesinin en başta gelen görevleri olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuda kimsenin şüphesi olmaması gerektiğine işaret ederek, "Ülkemizin içinden geçtiği kritik dönemdeki hassasiyetlerimde demokrasi ve özgürlük yolculuğumuz birbirinin alternatifi değildir; tam tersine birbirinin tamamlayıcısıdır. Türkiye'nin şu anda verdiği mücadele öyle bir mücadele ki sonuçta ortaya çıkacak kara da zarara da Karadeniz'de Güneydoğu Anadolu, Marmara ile Doğu Anadolu, Ege ile İç Anadolu, Akdeniz bölgelerimiz aynı derece de ortaktır. Kazanırsak hep birlikte kazanacağız, kaybedersek hep birlikte kaybedeceğiz. Bunun için mesele vatansa gerisi teferruattır." değerlendirmesinde bulundu.

"Maske düşünce, arkasından kimlerin çıktığını görüyoruz"

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarına ilişkin de değerlendirmede bulunan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarında kontrol altına aldığımız 4 bin kilometre karelik alanı birileri küçümseyebilir. Halbuki biz bu vesileyle arka plandaki büyük oyuna can alıcı iki darbe vurduk.

Fırat Kalkanı ile DEAŞ'ın, Zeytin Dalı ile PYD'nin maskesini düşürdük. Terör örgütlerinin maskesi düşünce, arkasından kimlerin çıktığını hep birlikte görüyoruz."

"İnşallah yarın ümitlerimizin hayata geçişine şahitlik edeceğiz"

Erdoğan, çeyrek asırdır "terörle mücadele" bahanesiyle dünyanın altını üstüne getirenlerin, aslında terör örgütlerinin bizatihi kurucuları, hamileri, hatta yöneticileri olduğunu ifşa ettiklerini söyledi.

"Dün Türkiye'nin devleti ve milletiyle birliğini, bütünlüğünü hedef alanlar, bugün Türkiye'nin sınır ötesi harekatlarının önünü kesmek için uğraşıyorlar. Yani kısacası, oyunu tersine çevirdik." ifadesini kullanan Erdoğan, hem Türkiye hem de bölge için yeni bir dönemin kapısının aralandığını vurguladı.

Yönetimler ne kadar teslimiyetçi olursa olsun, bölge halklarının hakikatleri gördüğüne işaret eden Erdoğan, "Bugün geleceğimize dünden daha ümitvar bir şekilde bakıyoruz. İnşallah yarın ümitlerimizin hayata geçişine şahitlik edeceğiz." diye konuştu.

"Van'a atık su tesisi"

Erdoğan, bugüne kadar Vanlı çiftçilere destek olarak 1 katrilyon destek verdiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"İnşallah bu hizmetleri önümüzdeki dönemde daha da ileri taşıyacak, Van'ı daha da kalkındıracağız. Biz, demokrasiye elbette saygılıyız ama devletin ve milletin imkanlarının terör örgütüne peşkeş çekilmesine de göz yumamayız. Bunun için sizlere hizmet etmek yerine bölücü terör örgütünün kulu, kölesi haline gelmiş olan belediye başkanlarını görevlerinden alıp, yerlerine kaymakamlarımızı, valilerimizi görevlendirdik. Gördüğüm kadarıyla görevlendirdiğimiz arkadaşlarımız diğerlerinden çok daha maharetli, çok daha projeci, çok daha vizyoner belediye başkanları çıktı. Van Büyükşehir Belediyesi 2016 yılında 452 trilyonun 138 trilyonuyla yatırım yapmışken, valimizin riyasetinde 642 trilyon lira bütçe ile 369 trilyon lira yatırım yaptı. Geçtiğimiz yıl yapılan asfalt toplamı bin kilometreyi bularak, önceki yılın iki katına çıktı."

"Bu vatana, bu vatanı sevenler lazım"

Erdoğan, kongre öncesinde, Nur Tatar Spor Salonu önünde kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.

Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet vurgusu yapan Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden başka devlet tanımadığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Paralel devletmiş, şu devletmiş, bu devletmiş... Paralel devlet isteyenler Pensilvanya'ya, hatta biz yolculuk paralarını da veririz. Bu vatana, bu vatanı sevenler lazım. Bu devletle bütünleşenler sağlam, işte burada bak görüyoruz şimdi. İşte, şu topluluk bir kardeşler topluluğu, bu kardeşler topluluğumuzu aman ha böldürmeyelim. Artık PKK/ PYD YPG gördünüz... Ne hale geldiler gördünüz değil mi? Bitti. Ne dedim? Gabar'da varız, Cudi'de varız, Tendürek'te varız ve inlerine gireceğiz dedik girdik mi? Bitti."

Erciş'e doğalgaz müjdesi

Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı Harekatı'na değinen Erdoğan, "Değerli kardeşlerim, şimdi diğerleri İdlib, Münbiç... 'Ne olur diyorlar bize de gelin.' Niye? Çünkü biliyorlar ki Türk ordusu ve Türkiye mazlumların yanındadır, zalimlerin karşısındadır. Onun için de biz, siz kardeşlerimizle beraber bu yolculuğumuza devam edeceğiz. Hep beraber, mart ayına kadar gece gündüz demeden kapı kapı dolaşarak, bütün kardeşlerimize ulaşın. Bildiklerinizi bilmeyenlere anlatın." ifadesini kullandı.

Erdoğan, Van depreminin ardından Edremit'e 30 bin konut yapıldığını, Tuşba'ya da doğalgaz getirildiğini belirterek, vatandaşlara Erciş'e doğalgaz götürüleceği müjdesini verdi.