Erdoğan bugün zirveye hitap edecek

RİO DE JANERİO



Meksika'daki G-20 Zirvesi'nin ardından Birleşmiş Milletler'in (BM) düzenlediği Rio+20 Zirvesi için Rio de Janerio'ya gelen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı'nın açılış oturumuna katıldı. Başbakan Erdoğan, bugün hem Rio+20 Zirvesi'ne hitap edecek hem de ''En az gelişmiş ülkeler ve Rio +20''başlıklı oturumda konuşacak.

Türkiye'ye erken dönüyor

Bu arada Başbakan Erdoğan, Rio de Janerio'daki temaslarını kısa tutup Türkiye'ye erken dönme kararı aldı. 16 Haziran gecesi önce Meksika'daki G-20 Zirvesi'ne ardından da Brezilya'daki Rio+20 Zirvesi'ne katılmak üzere Ankara'dan ayrılan Başbakan Erdoğan'ın, 23 Haziran Cumartesi akşamına kadar Brezilya'da olması planlanıyordu. Erdoğan'ın, Brezilya'daki görüşmelerini tamamlayarak bu akşam saatlerinde Rio de Janerio'dan ayrılması bekleniyor.

Amaç sürdürülebilir çevreci büyümeyi sağlamak

''Sürdürülebilir kalkınma alanındaki en önemli küresel toplantı'' olarak anılan zirvenin ev sahipliğini, Brezilya Cumhurbaşkanı Dilma Roussef'le yapan BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, zirvede ''sürdürülebilir enerji'', ''eğitim'', ''gıda güvenliği'', ''su güvenliği'' ve ''okyanuslar'' başlıkları altında 26 maddelik eylem planının tamamının liderler tarafından kabul edilmesi için uğraş verecek.

Zirve sonunda, ''çevreyi koruyan 'yeşil ekonominin' büyümesine yol açacak bir yol çizilmesi'' ve ülkelerin sürdürülebilir kalkınma hedeflerini belirleyip kurumsal çerçevesini oluşturması amaçlanıyor.

Liderler aile fotoğrafı çektirdi

100'den fazla devlet ve hükümet başkanının katıldığı, 190 ülkenin temsil edildiği Rio+20 Zirvesi'de, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun tarafından yapılan açılış konuşmasının ardından liderler aile fotoğrafı çektirdi.

Hollande ile görüştü

Erdoğan, zirvenin açılışının ardından Fransa'nın yeni Cumhurbaşkanı Hollande ile bir araya geldi. Zirvenin yapıldığı Rio Centro'daki özel görüşme odasında gerçekleşen görüşme yaklaşık yarım saat sürdü.

Her iki lider de görüşmede ikili ilişkilerinde zor bir dönemin ardından yeni bir sayfa açılması gerektiğini vurguladı.

Başbakan Erdoğan, 20 yıldır Türkiye'ye Fransa'dan Cumhurbaşkanı düzeyinde ziyaret yapılmadığına dikkati çekerek, Hollande'ı Türkiye'ye davet etti.

Hollande ise bunun kendisi için bir ayrıcalık olacağını söyleyerek davete olumlu baktığını ifade etti