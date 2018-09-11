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Erbaş'tan hicri yeni yıl mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Ömür sermayemizden bir yılı daha geride bıraktığımız şu günlerde yeni hicri yılı, hatalarımızı gözden geçirip yeni kararlar almak ve hayatımızda yeni bir beyaz sayfa açmak için fırsat telakki etmeliyiz." dedi.

Erbaş'tan hicri yeni yıl mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Ömür sermayemizden bir yılı daha geride bıraktığımız şu günlerde yeni hicri yılı, hatalarımızı gözden geçirip yeni kararlar almak ve hayatımızda yeni bir beyaz sayfa açmak için fırsat telakki etmeliyiz." dedi.

11 Eylül 2018 Salı 10:45
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Erbaş'tan hicri yeni yıl mesajı

ANKARA

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Hicret, sosyal sorunların, metafizik bunalımların hayatı bütün yönleriyle etkisi altına aldığı bir zamanda, nereden gelip nereye gittiğimiz hakkında bize ışık tutarak geçmişin, halin ve geleceğin idrakine varmamızı sağlayan önemli bir ahlak ve mesajdır." ifadelerini kullandı.

Erbaş, hicri yeni yılın başlaması dolayısıyla yayımladığı mesajında, tüm İslam aleminin hicri yılını tebrik ederek, yeni yılın İslam aleminin inkişafına, birlik ve kardeşliğin güçlenmesine vesile olmasını diledi.

"Yeni yıl bizler için eşsiz bir nimettir"

İslam alemi olarak hicri 1440. yıla girildiğini anımsatan Erbaş, insanlık tarihinin en önemli olaylarından olan ve Müslümanlar için bir milat kabul edilen hicret ile İslam'ın esenlik ilkelerinin Medine'den bütün yeryüzüne dalga dalga yayıldığını, bu ilkeleri yaşamak ve yaşatmak uğruna yurtlarını terk edenlere yeryüzünün vatan kılındığını belirtti. 

Erbaş, hicretin şiddetten merhamete, esaretten özgürlüğe, kula kulluktan yalnızca Allah'a kul olmaya, küfürden imana gidişin adı olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Hicret, tevhidin bilinmesi, güzel ahlakın yaygınlaşması, merhametin yaşanması adına verilen mücadelede en büyük fedakarlığı göstermektir. Hicret, sosyal sorunların, metafizik bunalımların hayatı bütün yönleriyle etkisi altına aldığı bir zamanda, nereden gelip nereye gittiğimiz hakkında bize ışık tutarak geçmişin, halin ve geleceğin idrakine varmamızı sağlayan önemli bir ahlak ve mesajdır. Bu sebeple, ömür sermayemizden bir yılı daha geride bıraktığımız şu günlerde yeni hicri yılı, hatalarımızı gözden geçirip yeni kararlar almak ve hayatımızda yeni bir beyaz sayfa açmak için fırsat telakki etmeliyiz. Bu yönüyle şükür ve şuur vesilesi olan yeni yıl bizler için eşsiz bir nimet, önemli bir imkandır."

AA

Anahtar Kelimeler:
ErbaşHici YılMesajönce Vatan
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