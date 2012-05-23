Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, memurları bugün de yarın da gözeteceklerini, hiçbir şekilde enflasyona ezdirmeyeceklerini bildirdi.



Şimşek, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı konuşmada, Hükümet ile memur sendikaları arasında yapılan toplu görüşmelere değindi. Şimşek, memurları hakikaten gözettiklerini, reel bazda refah artışından da pay verdiklerini belirterek, ''Enflasyonun çok ötesinde bu dönemde düzenlemeler yapmışız. Şu anda konu Hakem Kurulu'na gidecek. Orada çıkacak karara hepimiz saygı göstereceğiz. Ama biz memurumuzu bugün de yarın da gözeteceğiz, hiçbir şekilde enflasyona ezdirmeyeceğiz'' dedi.