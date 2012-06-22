En yakınımızdakiler yeterli desteği vermedi

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Kanal 24'te katıldığı canlı yayında terörle mücadele konusundaki soruyu yanıtlarken, terör sorunun Türkiye Cumhuriyeti devletinin sorunu olduğuna işaret ederek, bunun böyle görülmemesi halinde konuşurken de y

Çiçek, terör örgütünün her yıl kongresini Kandil'de yaptığını hatırlatarak, ''Dünyadaki, Avrupa'daki temsilcileri Kandil'de toplanır. 1 yıl içinde hangi alçaklıkları yapacaklarsa bunların kararını Kandil'de alır. Bunu dünya bilir. Peki bu insanlar filanca, falanca ülkeden Kandil'e nasıl gidiyor, ışınlanarak mı? Havayollarını kullanıyorlar. Bunların isimleri belli. Bana bir tek misal hatırlatın ki kongreye giderken falanca ülkenin havaalanında örgüt üyesi yakalandı işlem yapıldı. Sinek uçsa oraya giderken izin almak mecburiyetinde, birinin kontrolünde buralar. Bu kontrolü elinde bulunduranların hiçbiri bir şey yapmadı'' dedi.

Gazetelerde ''uluslararası konjonktür şuna, buna müsait'' diye yazıldığını belirten Çiçek, şunları kaydetti:

''Uluslararası konjonktür, yardım noktasında müsait değil. Bizim yapacaklarımız bakımından eskiye nazaran biraz daha olumlu atmosfer meydana getiriyor. Onun için siz bakmayın en yakınımızdakiler dahil, birlikte dünyanını muhtelif yerlerinde sorumluluk taşıdığımız ülkeler bile terörle mücadelede Türkiye'ye yeterli desteği vermediler. Vermesi gereken 10 destek varsa birini bile vermediler. Biz kendi mücadelemizi 'falanca, filanca'dan destek gelecek, şuradan, buradan bu olacak' diye buna göre yapamayız. Bugüne kadar milletimizin sağduyusu,basireti, fitne fesada fırsat vermemesi, güvenlik güçlerimizin kahramanca çabasıyla, gayretiyle yapıldı. Bundan sonra da böyle olacak. Böyle olacağına göre ne milletimizin morali bozulmalı ne de bu kurumlarımızın yanlışı eksiği varsa bunu fırsat bilip vur abalıyı karnımızda ne kadar şey varsa, bunu ortaya dökecek tarzda bu kurumları ve buralarda görev yapan insanlarımızın moralinin bozulması lazım.''

Çiçek, ''Bu son cümleyi Uludere ile ilgili mi söylüyorsunuz?'' sorusuna, ''Ben genel söylüyorum, herkes gereken dersi çıkarıversin. İster orası ister burasıdır. Biz bu değerlendirmeleri Ankara'da, İstanbul'da çok konforlu ortamlarda yapıyoruz. Emin olun bu değerlendirmeleri yapanların, çözüm adına bir kısım lafları söyleyenlerin o bölgeyi gördüklerini sanmıyorum. O şartlar altında bu insanlar görev yapıyor, hata eksik de yapabilir. Bunun elbette bir müeyyidesini koymak ayrıdır. Ama bu mücadeleyi yapanların azmini kıracak, elini soğutacak, yüreğini karartacak değerlendirmelerden de hepimizin kaçınması lazım'' diye konuştu.