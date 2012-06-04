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"En uzun süre bakanlık" ödülü

Recep Akdağ'a, "Dünyanın en uzun süredir sağlık bakanlığı yapan ismi" sıfatı ile onur plaketi verildi

"En uzun süre bakanlık" ödülü

Recep Akdağ'a, "Dünyanın en uzun süredir sağlık bakanlığı yapan ismi" sıfatı ile onur plaketi verildi

04 Haziran 2012 Pazartesi 13:54
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BOSTON - Sağlık Liderleri Forumu için ABD'nin Boston kentinde bulunan Sağlık Bakanı Recep Akdağ, ilk görüşmelerini sağlık yatırımcıları ile yaptı. Sağlık Bakanı Akdağ, yıllık ciroları 1,5 ile 4 milyar dolar arasında değişen dünya devi firmaların Türkiye'ye olan ilgisini ''memnuniyet verici'' olarak niteledi.

Massachusetts eyaletinin Boston şehrindeki Harvard Üniversitesi'nde bir dizi toplantıya katılan Bakan Akdağ, programın ilk gününde Harvard Kamu Sağlığı Okulu dekanlığının ev sahipliğinde gerçekleşen resepsiyona katıldı.
Resepsiyonda Harvard Kamu Sağlığı Okulu Dekanı (eski Meksika Sağlık Bakanı) Julio Frenk'in kendisine, ''Ben araştırdım, 10 yıldır sağlık bakanlığı yapmış dünyada sizden başka bir bakan yok'' dediğini aktaran Sağlık Bakanı Recep Akdağ, bunun, Ak Parti Hükümeti'nin istikrarlı bir hükümet oluşuna işaret ettiğini dile getirdiğini söyledi.
Harvard Sağlık Liderleri Forumu'nun ilk günü onuruna Harvard Kamu Sağlığı Okulu ve ''Harvard Kennedy School'' ev sahipliğinde Loeb House binasında gerçekleşen resepsiyonda, katılımcılara plaket verilirken, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Recep Akdağ, dünyanın en uzun süredir sağlık bakanlığı yapan ismi olarak kürsüye çağrılarak kendisine bir onur plaketi verildi. Bakan Akdağ'a plaketi, ''Harvard Kennedy School'' Dekanı Dr. David Ellwood takdim etti.

AA

Son Güncelleme: 04.06.2012 05:55
Anahtar Kelimeler:
Recep Akdağ
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