Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nden aldığı bilgiye göre, Türkiye'de yaşanan hızlı sanayileşme ve gelişme sürecinin sonucu 1961 Anayasası'nın ilgili maddesiyle, 15 Ekim 1961'den önce tarım ve toplu yerleşim alanlarına dönüşmüş orman sahalarının, orman sınırları dışına çıkarılmasına imkan tanındı.

Daha sonra 1982 Anayasası ile de 31 Aralık 1981'den önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam kaybetmiş tarla, bağ, meyvelik, zeytinlik gibi çeşitli tarım alanlarında veya hayvancılıkta kullanılmasında yarar olduğu tespit edilen araziler ile şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu bulunduğu yerlerin orman sınırları dışına çıkarılabilmesi sağlandı.

Bu kapsamda bu yerlerin bir kısmı 6831 sayılı Orman Kanunu'nun ''2B'' maddesine göre, Hazine adına orman sınırlarına çıkarıldı ve çıkarılma işlemlerine devam ediliyor.

Gelinen noktada, Akdeniz, Ege ve Marmara bölgelerinin büyük bölümünün orman kadastrosu ile orman sınırları dışına çıkarma işlemleri tamamlandı.

Orman Genel Müdürlüğü şimdiye kadar Türkiye'de yaklaşık 500 bin hektarlık 2B alanı tespit etti.

Buna göre, en fazla 2B arazisine sahip iller arasında 45 bin 548 hektarla Antalya birinci, 39 bin 287 hektarla Mersin ikinci, 34 bin 887 hektarla Balıkesir de üçüncü sırada yer alıyor.

Ülke genelinde 113 bin hektarlık 2B sahasının kadastrosu tamamlanırken, 109 bin hektarda çalışmalar devam ediyor.