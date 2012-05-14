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En büyük gücümüz tarımsal potansiyelimiz

Başbakan Erdoğan, Türkiye'nin en büyük gücünün, kendi kendine yetecek tarımsal üretim potansiyeli olduğunu söyledi

En büyük gücümüz tarımsal potansiyelimiz

Başbakan Erdoğan, Türkiye'nin en büyük gücünün, kendi kendine yetecek tarımsal üretim potansiyeli olduğunu söyledi

14 Mayıs 2012 Pazartesi 12:03
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En büyük gücümüz tarımsal potansiyelimiz
ANKARA -  Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) tarafından JW Marriot Otel'de 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla düzenlenen törende, tarım sektörünün bütün ülkeler için stratejik bir değerinin bulunduğunu, bütün ideolojilerin, bütün doktrinlerin hedefinde insanlara yeteri kadar gıda vermek ve ülkelerin kendi kendine yeterliliğini sağlamak olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Gül, şunları kaydetti:
''Türkiye için söz konusu olduğunda tabii ki 75 milyonun beslenmesi hepimiz için ayrı bir önem sarf etmektedir. Tarım dediğimizde gıda akla gelmektedir. Gıda dediğimizde insanların aç kalmaması akla gelmektedir. Açlık gerek tarımla, gerek hayvancılıkla, gerek gıdayla ilgilidir. Dolayısıyla insanlar daima açlık tehlikesiyle, açlık korkusuyla da yaşamışlardır. Bunun için zengin ülke de olsa fakir ülke de olsa tarım sektörüne daima öncelik vermiştir, hiçbir zaman tarım sektörünü ihmal etmemişlerdir.''

En büyük gücümüz tarımsal potansiyelimiz
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da toprağa her bakımdan hak ettiği değeri vermek gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:
"Biz toprağı ve toprakla beraber onun hepimiz için işleyen, berekete dönüştüren çiftçimize bütün imkanlarımızı, bütün gücümüzü kullanarak sahip çıkıyoruz. Türkiye'nin en büyük gücü; kendi kendine yetecek bir tarımsal üretim potansiyeline sahip olmasıdır. Bu potansiyel geçmişte tam olarak kullanılmamış olsa da böyle bir imkana sahip olduğumuzu bilmek dahi, bize güven veren bir husus olarak akıllarımızda yer etmiştir.''

Sulanan arazi miktarı arttı
Erdoğan, ''Hükümetlerimiz döneminde DSİ aracılığıyla büyük bölümü sulama amaçlı bin 128 tesisi tamamlayarak hizmete sunduk. 11 milyon dekar alanı sulamaya açarak sulanan arazi miktarını 55 milyon dekara ulaştırdık. 2 milyon 250 bin dekar araziyi taşkından koruyarak 2 milyon hektara yakın alanı ağaçlandırarak toprağımızın ellerimizin arasından kaybolup gitmesini, zarar görmesini engelledik. Hayvancılık alanında ise Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla 2010 Ağustos'undan 2011 yılı sonuna kadar 6 milyar 322 milyon lira faizsiz kredi kulandırdık'' dedi.

Hedefimiz 14 milyon hektarda toplulaştırma
Erdoğan, tarım sektörünün en önemli yapısal sıkıntılarından birinin küçük ve parçalı araziler olduğunu belirterek ''1961 yılından 2002 yılına kadar geçen 41 yılık dönemde toplam 450 bin hektar alanda toplulaştırma yapılabilmişti. Biz 2003-2011 arasında 1 milyon 291 bin hektar alanda toplulaştırma gerçekleştirdik. Hedefimizi 2023 yılına kadar ülkemizde toplulaştırma yapma miktarını 14 milyon hektarın tamamında bu uygulamayı yapıp bitirmek'' dedi.

TZOB'tan okul sütüne destek
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yapısal sorunların yanı sıra verilen desteklere rağmen, gübre, mazot, tohum, elektrik gibi girdi fiyatlarının yüksekliğinin Türk çiftçisini zorladığını belirtti.
Bayraktar, ''Miras hukuku, arazi toplulaştırılması, et ve sütte müdahale kurumu oluşturulması, okul sütü projesi konuları cesaret isteyen önemli çalışmalar. Bu ve benzer konulardaki gayretleri TZOB olarak destekliyoruz'' dedi.

AA

Son Güncelleme: 14.05.2012 04:05
Anahtar Kelimeler:
Dünya Çiftçiler Günü
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