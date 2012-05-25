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Emniyet Müdürlüğüne bombalı saldırı

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde emniyet müdürlüğü önünde meydana gelen patlamada 1'i polis, 2 kişi şehit oldu

Emniyet Müdürlüğüne bombalı saldırı

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde emniyet müdürlüğü önünde meydana gelen patlamada 1'i polis, 2 kişi şehit oldu

25 Mayıs 2012 Cuma 10:46
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Emniyet Müdürlüğüne bombalı saldırı
KAYSERİ/İZMİR - Bir polis memurunun şehit olduğu bombalı saldırıda ağır yaralanan ilçe emniyetinde görevli sivil bir personel de hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, İzmir'deki MOBESE sisteminin açılışının ardından gazetecilerin, Kayseri Pınarbaşı'da emniyet müdürlüğü önünde meydana patlamayla ilişkin son duruma ilişkin sorularını yanıtladı.
Şehit sayısının ikiye çıktığını kaydeden Şahin, ''Olayda 2 şehit 16 yaralı var'' dedi.
Sabah 09.45 sıralarında Pınarbaşı ilçesinde ''canlı bomba'' eyleminin gerçekleştirildiğini belirten Bakan Şahin, şunları kaydetti:
''Olay Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinden başlamıştır. Oradaki jandarmamızın bir trafik uygulamasından sabah erken saatlerinde kaçan araç tarafından bu canlı bomba eylemi gerçekleştirilmiştir. Aracın içerisinde görüldüğü kadarıyla iki canlı bomba militanı var. Onlar tabi ki parçalanmış vaziyette, araç parçalanmış durumda. Aracın plakası 06 ile başlıyor. Passat marka bir araç. Hedefinin Pınarbaşı Polis Merkezi olmadığını değerlendiriyoruz. Ama nihai hedef neresi olabilirdi, onun üzerinde arkadaşlarımız çalışma yapıyor. Bomba miktarı etkisi oldukça yüksek. Terör konusunda hep beraber dikkatli olma gereğini bir kez daha bu olayda görmüş oluyoruz. Jandarmamız, polisimiz çok dikkatli davrandı. Göksun, Pınarbaşı, Sarız güzergahında bu araç takip edildi. Polisin yakın takibi ve son anda uyguladığı ateş sonucunda bu şekilde atlatılmış bir olaydır.''

Türkiye elinden gelen çabayı gösteriyor
TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanı Vekili Cemil Çiçek, Kayseri'deki patlamaya ilişkin olarak, ''Terör maalesef yalnızca birkaç kişinin bir araya gelerek ortaya koyduğu bir eylem de değildir. Uluslararası boyutu olan, uluslararası destekçileri olan ve dış politikanın enstrümanı olarak kullanılan bir yöntemdir. Türkiye, tüm imkanlarıyla terörün üstesinden gelmek, terörün verdiği zararı asgariye indirmek için hükümet, devletin tüm kurumları, elden gelen çabayı gösteriyor ve göstermeye devam edecek'' dedi.

Son Güncelleme: 25.05.2012 05:40
Anahtar Kelimeler:
Saldırı
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