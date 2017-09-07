Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 22°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
109622
ALTIN
147.527
DOLAR
3.4288
STERLİN
4.4733
EURO
4.0969
Çölyak hastalarına mutfak atölyesi
Çölyak hastalarına mutfak atölyesi
Türkiye'nin umutları yeşerdi
Türkiye'nin umutları yeşerdi
İlaç bulamama korkusu 'stok' yaptırıyor
İlaç bulamama korkusu 'stok' yaptırıyor
Zika virüsü beyin kanserinin tedavisinde kullanılabilir
Zika virüsü beyin kanserinin tedavisinde...
Athena Tapınağı'nın izini sürüyorlar
Athena Tapınağı'nın izini sürüyorlar

Emine Erdoğan Bangladeş'te

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve beraberindeki heyet, Arakanlı sığınmacıların Bangladeş'te barındıkları kampları ziyaret etmek üzere Bangladeş'e geldi.

Emine Erdoğan Bangladeş'te

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve beraberindeki heyet, Arakanlı sığınmacıların Bangladeş'te barındıkları kampları ziyaret etmek üzere Bangladeş'e geldi.

07 Eylül 2017 Perşembe 11:11
0 Okunma
Emine Erdoğan Bangladeş'te

COX'S BAZAR (AA) -  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve beraberindeki heyet Bangladeş'e vardı.

Emine Erdoğan'a, oğlu Bilal Erdoğan'ın yanı sıra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan da eşlik etti.

Heyette, ayrıca, TİKA Başkanı Serdar Çam, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, TÜRGEV Başkanı Arzu Akalın ve KADEM Başkanı Sare Aydın da yer aldı. 

Erdoğan ve beraberindeki heyet, Arakanlı sığınmacıların Bangladeş'te barındıkları Kutu Palong kampını ziyaret edecek, yaşanan olaylar hakkında mağdurlardan bizzat bilgi alacak ve yardım dağıtacak. 

Çavuşoğlu da Bangladeş'e geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Myanmar'ın Arakan (Rakhayn) eyaletinin kuzeyinde meydana gelen olaylar nedeniyle Bangladeş’e sığınmak zorunda kalan Arakanlı Müslümanların (Rohingaların) yaşam koşullarını yerinde incelemek üzere Bangladeş'e geldi.

Çavuşoğlu, ziyareti kapsamında başkent Dakka’da Bangladeşli yetkililer ve uluslararası yardım kuruluşlarının temsilcileriyle görüşecek.

Myanmar sınırındaki Cox’s Bazar şehrine gidilerek sığınmacıların yaşadığı kamplar ziyaret edilecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
Emine ErdoğanBangladeşönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan ile Myanmar lideri Suu Çii görüştü
Erdoğan ile Myanmar lideri Suu Çii görüştü
'Myanmar sürecini BM Genel Kurulu'nda gündeme getireceğiz'
'Myanmar sürecini BM Genel Kurulu'nda gündeme getireceğiz'
'Yargı, ihanet çetesinin en çok hedef aldığı kurumların başında'
'Yargı, ihanet çetesinin en çok hedef aldığı kurumların başında'
Kalın'dan Almanya ve Avrupa'ya tepki
Kalın'dan Almanya ve Avrupa'ya tepki
“Sağlıklı Uzun Yaşamın Çatısı Ege”
“Sağlıklı Uzun Yaşamın Çatısı Ege”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile Arakan'ı görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile Arakan'ı görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile Arakan'ı görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile Arakan'ı görüştü
Anıtkabir renkli görüntülere sahne oldu
Anıtkabir renkli görüntülere sahne oldu
Çavuşoğlu mevkidaşlarıyla Arakan'ı görüştü
Çavuşoğlu mevkidaşlarıyla Arakan'ı görüştü

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ