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Ekonomimize saldıranlara sesleniyorum, başaramayacaksınız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekonomimize saldıranlara sesleniyorum; önceki oyunlarınızda nasıl başaramadıysanız şimdi de başaramayacaksınız." dedi.

Ekonomimize saldıranlara sesleniyorum, başaramayacaksınız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekonomimize saldıranlara sesleniyorum; önceki oyunlarınızda nasıl başaramadıysanız şimdi de başaramayacaksınız." dedi.

11 Nisan 2018 Çarşamba 15:27
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Ekonomimize saldıranlara sesleniyorum, başaramayacaksınız

ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Romanlar Buluşması"na katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Bay Kemal diyor ki 'Ben sizin ayağınıza geldim, Cumhurbaşkanı sizi ayağına çağırıyor.' Bay Kemal, ben Roman kardeşlerimin içinde doğdum, oradan çıktım, oradan geldim." dedi. 

Terörle mücadele operasyonları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadele operasyonlarına ilişkin, "Afrin'de durum son olarak, 4108 terörist etkisiz hale getirildi. Kuzey Irak'ta 337, yurt içinde 173 teröristi etkisiz hale getirdik." ifadelerini kullandı. 

"Başaramayacaksınız"

"Ekonomimize saldıranlara sesleniyorum" diyen Erdoğan, "Önceki oyunlarınızda nasıl başaramadıysanız şimdi de başaramayacaksınız." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanEkonomi
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