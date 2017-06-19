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EHLİYETİNİZİ DEĞİŞTİRMEKTE GEÇ KALMAYIN

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte yapılan düzenleme ile (17/04/2015 tarih ve 29329 sayılı Resmi Gazete) 01.01.2016 tarihinden başlayarak, 31.12.2020 tarihine kadar eski tip sürücü belgelerinin yeni tip sürücü belgelerine dönüştürülmesine başlanılmış ..

EHLİYETİNİZİ DEĞİŞTİRMEKTE GEÇ KALMAYIN

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte yapılan düzenleme ile (17/04/2015 tarih ve 29329 sayılı Resmi Gazete) 01.01.2016 tarihinden başlayarak, 31.12.2020 tarihine kadar eski tip sürücü belgelerinin yeni tip sürücü belgelerine dönüştürülmesine başlanılmış ..

19 Haziran 2017 Pazartesi 23:52
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EHLİYETİNİZİ DEĞİŞTİRMEKTE GEÇ KALMAYIN

EHLİYETİNİZİ DEĞİŞTİRMEKTE GEÇ KALMAYIN Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte yapılan düzenleme ile (17/04/2015 tarih ve 29329 sayılı Resmi Gazete) 01.01.2016 tarihinden başlayarak, 31.12.2020 tarihine kadar eski tip sürücü belgelerinin yeni tip sürücü belgelerine dönüştürülmesine başlanılmış ve Emniyet Genel Müdürlüğünün Resmi İnternet adresinde Sürücü Belgesi Randevu bölümünden, müracaat etmek istedikleri tescil kuruluşunu ve müracaat tarihini seçerek randevu alan ve randevu aldıkları tarihte ilgili birimlerinde olan vatandaşların sürücü belgesi yenileme işlemleri yapılmaktadır. Yeni tip sürücü belgelerine geçiş işlemlerini yürütürken randevu sistemindeki yoğunluğun aşılması ve vatandaşlarımızın kamu hizmetinden daha iyi ve eşit düzeyde yararlanabilmeleri amacıyla, Trafik Tescil Şube Müdürlüğü personelleri hafta içi 08.30-19.00, Cumartesi günleri ise 09.00-17.00 saatleri arasında sürücü belgesi müracaatı almaya devam edecek, 2 kez randevu almasına rağmen gelmeyenlerin neden olduğu kontenjan ve iş gücü kayıplarından dolayı, 3. Kez randevu verilmeyecek, sadece trafik tescil birimlerine bizzat müracaat edilmesi halinde işlemler yapılacaktır. Sürücü belgesi müracaat işlemlerinde yatırılması zorunlu olan sürücü belgesi kart bedeli ve harç ücretleri yatırılmadan işlem yapılamadığından, vatandaşların bu ücretleri ilgili maliye veznelerine ve bankalara mesai saatleri içerisinde yatırıp gelmeleri gerekmektedir. Trafik Tescil Şube Müdürlüğü içerisinde bulunan maliye veznesinin de belirtilen gün ve saatlerde açık bulundurulması için gerekli çalışmalara başlanılmıştır.ÖNCE VATAN GAZETESİ

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Anahtar Kelimeler:
EhliyetSürücü BelgesiDEĞİŞİYORTrafik
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