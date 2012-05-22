Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
162.988
DOLAR
3.8451
STERLİN
5.3394
EURO
4.7341
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Eğitim Bir-Sen'den iş bırakma eylemi

Memur-Sen Genel Başkanı Gündoğdu, Eğitim Bir-Sen olarak, 23 Mayıs'ta, bir gün iş bırakma kararı aldıklarını belirtti

Eğitim Bir-Sen'den iş bırakma eylemi

Memur-Sen Genel Başkanı Gündoğdu, Eğitim Bir-Sen olarak, 23 Mayıs'ta, bir gün iş bırakma kararı aldıklarını belirtti

22 Mayıs 2012 Salı 14:37
442 Okunma
Eğitim Bir-Sen'den iş bırakma eylemi
ANKARA - Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, sendika genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, şöyle konuştu:

''Eğitim-Bir-Sen olarak bir gün iş bırakma kararı aldık. Bunu da yarın gerçekleştireceğiz. Türkiye genelinde hizmet üretmeme, iş bırakma eylem kararı ve Ankara'da oturma eylemi yapacağız. Perşembe günü de büyük bir katılımla biz buradan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na müracaata, eylem yaparak gideceğiz. Türkiye genelinde de Memur-Sen il temsilciliklerimizi bu talepleri yeniden dillendirerek bizim Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na gidişimize destek olacaklar.''
Gündoğdu, 29 Mayıs akşamı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'ndan beklentilerinin karşılanmadığı bir tablonun çıkması durumunda ise 30 Mayıs günü Başkanlar Kurulu'nu olağanüstü toplama kararı aldıklarını, ondan sonraki süreci bu kurul tarafından belirleneceğini kaydetti.
Gündoğdu, bir gazetecinin, iş bırakma eylemiyle ilgili olarak, KESK ve Kamu-Sen ile birlikte hareket edip etmeyeceklerini sorması üzerine, ''Kamu-Sen ve KESK eylem kararı aldığı için ondan kaçmak veya o güne sığınmak gibi bir derdimiz yok. Ayın gün, aynı amaçla iş bırakma eylemi yapacağız ama aynı mekanlarda basın açıklaması, eylem açıklamaları yapmayacağız. Amaç tabloyu boykot etmek, ortak. İşi bırakacağımız okullar aynı, ortak. Okuldan ayrıldıktan sonra bir araya gelip, tabloyu kabul etmeme içeriklerimiz, mekanlarımız farklı olacak'' dedi.

Son Güncelleme: 22.05.2012 06:38
Anahtar Kelimeler:
Iş Bırakma Eylemi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbullular güneşin tadını çıkardı
İstanbullular güneşin tadını çıkardı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Herkes İslam hakkında konuşurken dikkatli olmak durumundadır
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Herkes İslam hakkında konuşurken dikkatli olmak durumundadır
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3300 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3300 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatı
Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatı
TÜKİYE NEDEN HEDEF?
TÜKİYE NEDEN HEDEF?
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3055 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3055 terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye-Rusya-İran Liderler Zirvesi 4 Nisan'da
Türkiye-Rusya-İran Liderler Zirvesi 4 Nisan'da
'Doğu Guta için bütün imkanları seferber etmiş durumdayız'
'Doğu Guta için bütün imkanları seferber etmiş durumdayız'
2940 terörist etkisiz hale getirildi
2940 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ