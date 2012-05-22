Eğitim Bir-Sen'den iş bırakma eylemi

ANKARA - Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, sendika genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, şöyle konuştu:



''Eğitim-Bir-Sen olarak bir gün iş bırakma kararı aldık. Bunu da yarın gerçekleştireceğiz. Türkiye genelinde hizmet üretmeme, iş bırakma eylem kararı ve Ankara'da oturma eylemi yapacağız. Perşembe günü de büyük bir katılımla biz buradan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na müracaata, eylem yaparak gideceğiz. Türkiye genelinde de Memur-Sen il temsilciliklerimizi bu talepleri yeniden dillendirerek bizim Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na gidişimize destek olacaklar.''

Gündoğdu, 29 Mayıs akşamı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'ndan beklentilerinin karşılanmadığı bir tablonun çıkması durumunda ise 30 Mayıs günü Başkanlar Kurulu'nu olağanüstü toplama kararı aldıklarını, ondan sonraki süreci bu kurul tarafından belirleneceğini kaydetti.

Gündoğdu, bir gazetecinin, iş bırakma eylemiyle ilgili olarak, KESK ve Kamu-Sen ile birlikte hareket edip etmeyeceklerini sorması üzerine, ''Kamu-Sen ve KESK eylem kararı aldığı için ondan kaçmak veya o güne sığınmak gibi bir derdimiz yok. Ayın gün, aynı amaçla iş bırakma eylemi yapacağız ama aynı mekanlarda basın açıklaması, eylem açıklamaları yapmayacağız. Amaç tabloyu boykot etmek, ortak. İşi bırakacağımız okullar aynı, ortak. Okuldan ayrıldıktan sonra bir araya gelip, tabloyu kabul etmeme içeriklerimiz, mekanlarımız farklı olacak'' dedi.