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Düğüm 15 Haziran'da çözülecek

Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı'nın görev süresini de içeren kanunun bazı maddelerinin iptali için açılan davayı 15 Haziran'da karara bağlayacak.

Düğüm 15 Haziran'da çözülecek

Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı'nın görev süresini de içeren kanunun bazı maddelerinin iptali için açılan davayı 15 Haziran'da karara bağlayacak.

07 Haziran 2012 Perşembe 11:59
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Düğüm 15 Haziran'da çözülecek

Anayasa Mahkemesi 6271 sayılı kanunun bazı hükümlerinin iptali istemiyle açılan davayı 15 Haziran'da esastan karara bağlayacak.

CHP, Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nun bazı maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açmıştı. Dava ile görevlendirilen raportör, raporunu tamamlayarak Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'a dün sundu.
Başkan Kılıç da raporu üyelere dağıtarak davanın 15 Haziran Cuma günü yapılacak gündem toplantısında ele alınmasına karar verdi. Yüksek Mahkeme Heyeti, 15 Haziran'da Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nun iptal isteminin de arasında bulunduğu 7 dosyayı görüşecek.
Heyet, 09.30'da başlayacak gündem toplantısının ilk dört sırasında yerel mahkemelerden gelen itirazlarla ilgili ilk incelemeyi yapacak. 
Anayasa Mahkemesi Heyeti, gündemin beşinci sırasında ise Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nun iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle açılan davayı esastan karara bağlayacak.
Heyet, ayrıca yerel mahkemelerden gelen iki dosyayı da esastan karara bağlayacak.

AA

Son Güncelleme: 07.06.2012 04:00
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Düğüm 15 Haziranda çözülecek
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