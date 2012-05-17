Dörtyol'da 3 asker şehit

Hatay'ın Dörtyol ilçesine bağlı Kuzuculu kasabasındaki Atatürk Parkı'nın üst tarafındaki ormanlık alanda teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit sayısı 3'e yükseldi.

HATAY'ın Dörtyol İlçesi'ne bağlı Kuzuculu Beldesi sınırlarındaki Amanos Dağları'nda jandarma ile PKK'lılar arasında çıkan çatışmada 2 asker şehit olurken 1 asker de yaralandı.Amanos Dağları'nda gece arama tarama faaliyetleri yapan jandarma ile bir grup PKK'lı arasında çatışma çıktı. Çatışmada, ilk bilgilere göre aralarında subayların da olduğu 3 asker şehit oldu.

Hatay Valisi Celalettin Lekesiz de Dörtyol'a giderek gelişmeleri takip ediyor.Aynı bölgede daha önce de PKK ile çatışmalarda çok sayıda asker ve sivil can vermiş, örgütün üst düzeyinden birçok terörist de ölü ele geçirilmişti.





Son Güncelleme: 17.05.2012 02:20